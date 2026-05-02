El té antiarrugas que gana popularidad: cómo ayuda a producir colágeno y cuidar la piel desde adentro

A medida que pasan los años, el cuerpo reduce de forma natural la producción de colágeno, una proteína clave para mantener la firmeza, elasticidad y salud de la piel. Este proceso, inevitable, impulsa la búsqueda de alternativas simples y cotidianas que ayuden a retrasar los signos del envejecimiento. En ese contexto, el consumo de ciertas infusiones comenzó a ganar protagonismo como complemento dentro de las rutinas de cuidado personal.

Entre ellas, el té blanco aparece como una de las opciones más destacadas. Según análisis recientes difundidos por la revista Vogue, esta variedad contiene una alta concentración de antioxidantes, fundamentales para proteger la piel del daño causado por los radicales libres, uno de los principales factores del envejecimiento prematuro.

Por qué el té blanco es un aliado para la piel

El té blanco se obtiene de los brotes más jóvenes de la planta, cosechados antes de que se abran por completo. Este proceso permite conservar una mayor cantidad de polifenoles, compuestos que no solo ayudan a preservar la estructura de la piel, sino que también contribuyen a estimular la producción de colágeno. De acuerdo con especialistas, sus propiedades antioxidantes pueden ser hasta tres veces más potentes que las de otras infusiones.

Otras variedades también aportan beneficios. El té verde, por ejemplo, es reconocido por su capacidad para combatir el estrés oxidativo, mientras que el té negro y el té rojo, con distintos niveles de fermentación, ofrecen compuestos que favorecen el funcionamiento general del organismo y acompañan los procesos de regeneración celular.

Sin embargo, los expertos coinciden en que no existe una solución única. El cuidado de la piel requiere un enfoque integral. La alimentación cumple un rol central: incorporar alimentos ricos en colágeno o que estimulen su producción —como carnes, pescados y ciertos productos de origen animal— puede marcar la diferencia a largo plazo.

A esto se suman hábitos fundamentales, como el uso diario de protector solar, clave para evitar el daño provocado por la radiación ultravioleta, uno de los principales factores que degradan las fibras colágenas. También influyen la hidratación, el descanso y la reducción del estrés.

En ese escenario, el té se posiciona como un aliado accesible y fácil de incorporar en la rutina diaria. No reemplaza otros cuidados, pero suma. Y en un terreno donde la constancia es más importante que las soluciones rápidas, pequeños hábitos como este pueden contribuir a mantener la piel más saludable con el paso del tiempo.