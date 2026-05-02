Pato Jebsen llega a Neuquén como figura de un evento que apuesta al crecimiento de mujeres

Neuquén se prepara para recibir a la pionera en e-commerce y referente en liderazgo, Patricia Jebsen. Será la principal oradora de la cuarta edición de “Imparables”, el evento que convoca a mujeres de la región con foco en el crecimiento personal y profesional.

La participación de la ejecutiva se enmarca en una nueva etapa del encuentro, que este año busca ir más allá de la motivación e incorporar herramientas concretas para el desarrollo. “Queremos que no solo te vayas motivada, sino también darte herramientas”, explicó la organizadora e impulsora de «Imparables», Cintia Ramón.

Imparables: «una comunidad de mujeres que buscan seguir creciendo»

“Imparables” nació a partir de encuentros gratuitos que su creadora realizaba para distintos públicos, hasta que decidió enfocarse en un espacio exclusivo. “Siempre hacía reuniones para diferentes áreas, pero decía: tengo que hacer algo para mujeres”, recordó.

El primer evento se realizó en Casino Magic, con una convocatoria de 400 asistentes que participaron sin conocer en detalle la propuesta. “Vos ibas pero no sabías con qué te ibas a encontrar, pero siempre con la creencia de que iba a ser algo bueno, de calidad”, explicó. Con el paso de los años, la iniciativa se consolidó como una comunidad.

Esta edición será el 9 de mayo y estará dividida en dos instancias. Por un lado, se desarrollarán talleres y workshops arancelados, entre ellos el que contará con la participación de Jebsen, enfocado en desarrollo profesional y en cómo transformar errores en oportunidades. Por otro lado, se mantendrá el tradicional encuentro abierto a las 20 horas, que será libre y sin costo.

“No somos un evento motivacional, somos una comunidad de mujeres que buscan seguir creciendo”, afirmó la organizadora quien hoy se prepara para recibir a una de las mayores referentes del mundo laboral y del desarrollo profesional actual de Argentina, Patricia Jebsen.

Quién es Patricia Jebsen: del mundo coporativo a TikTok

Patricia Jebsen es una de las pioneras del comercio electrónico en Argentina, con una trayectoria de más de 30 años que incluye roles directivos en gigantes como Mercado Libre, Falabella y Rappi. Formada en Relaciones Públicas y con maestrías en Negocios, actualmente integra directorios de empresas líderes y se desempeña como consultora estratégica en transformación digital.

En los últimos años, logró romper la formalidad ejecutiva para convertirse en un fenómeno de las redes sociales. Con más de 300.000 seguidores en TikTok y LinkedIn, se dedica a «humanizar» el mundo corporativo, ofreciendo consejos prácticos sobre liderazgo y empleo a jóvenes profesionales, con un lenguaje cercano y sin tecnicismos.

Su carrera está marcada por la capacidad de reinvención. Un punto de inflexión fue su paso de la estabilidad en multinacionales al dinámico ecosistema de las startups, una experiencia que moldeó su visión sobre la importancia de la agilidad y la pasión en el trabajo. Para Jebsen, el éxito laboral actual requiere una curiosidad constante y la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos.

Hoy es reconocida como una de las mujeres más influyentes del ámbito profesional en la región. Su misión actual combina la gestión empresarial con la educación digital, buscando cerrar la brecha entre las compañías y el talento joven a través de la transparencia y la empatía en el mercado laboral.