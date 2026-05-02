Alerta por fuertes vientos en Neuquén, Río Negro y Chubut: las ráfagas podrían llegar a los 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos que afectarán durante la tarde y noche del domingo a amplias zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Vientos intensos ponen en alerta a Neuquén, Río Negro y Chubut

Según el informe, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h o incluso superarlos de manera puntual.

En Neuquén, la advertencia abarca Catán Lil, Collón Curá, Zapala, y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar. En Río Negro, el fenómeno impactará en la Meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo. En tanto, en Chubut alcanza a Gastre, el oeste de Mártires, el oeste de Telsen y Paso de Indios.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de estructuras inestables como árboles, carteles o postes. También se aconseja extremar la precaución al conducir y cerrar correctamente puertas y ventanas para prevenir incidentes.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y riesgos de interrupción momentánea en actividades cotidianas.