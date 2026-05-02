Persecución y tiros en Roca: quiso escapar de un control, terminó herido y fue hospitalizado

La Policía protagonizó una persecución con disparos este viernes en Roca, luego de que un conductor intentara escapar de un control vehicular sobre la Ruta Nacional 22. El operativo terminó con el joven de 24 años herido y demorado.

Según informó la Policía de Río Negro, el hecho ocurrió al mediodía cuando efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial detectaron un Toyota Corolla negro que circulaba sin patente. Entonces, el conductor aceleró para evitar la identificación y comenzó una fuga por distintas calles de la ciudad.

Roca: huyó en un Toyota Corolla, hubo disparos y quedó demorado

Fuentes policiales indicaron que durante la persecución el automovilista realizó maniobras evasivas e incluso ingresó a una chacra para intentar escapar. En medio del operativo, indicaron que un efectivo quedó «en una situación de riesgo lo que derivó en el uso del arma reglamentaria».

La secuencia terminó en la zona de calle Nahuel Huapi, donde el conductor fue interceptado y reducido por personal policial. Luego fue trasladado al hospital tras resultar herido durante el procedimiento.

El operativo comenzó en la Ruta Nacional 22 cuando la Policía detectó un auto sin patente. (foto de archivo de Juan Thomes)

Después de la detención, los efectivos realizaron un rastrillaje en el sector y hallaron un arma de fuego tipo revólver. También secuestraron el Toyota Corolla involucrado en la persecución.

La Fiscalía intervino en el caso y dispuso la imputación del joven de 24 años. En el lugar también trabajó el Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial con apoyo de personal de la Comisaría Tercera.