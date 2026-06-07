Las nuevas joyas de la Selección que ilusionan a Scaloni: el posteo de Aranda y el gesto de Dibu con Beltrán

La Selección Argentina le ganó a Honduras con autoridad en su primera prueba previa al Mundial 2026 y, sobre el final, hubo tiempo para que juveniles hagan su debut soñado con la Mayor. Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas, fueron los futbolistas que empezaron a escribir su propia historia con la Albiceleste.

Lo cierto es que Capaldo, quien pelea por un lugar en la lista de 26 para la cita mundialista, tiene recorrido en el fútbol europeo, pero los otros tres hicieron su estreno en Primera División recientemente y se sumaron al elenco nacional para los amistosos.

«De los chicos que entraron, todos nos generan enorme ilusión. Nos faltó solo Ovando, que no teníamos posibilidad de que juegue, ya habíamos hecho todos los cambios, sino también lo podríamos haber hecho entrar. Pero tanto Beltrán como Freitas y Aranda son chicos que venimos siguiendo de hace tiempo«, señaló el DT campeón del mundo en conferencia de prensa.

Luego amplió sus elogios para los juveniles: «Han estado entrenando con nosotros, Freitas un poco menos, pero nos ha encantado su manera de contagiar y de entrenarse. Nos pueden aportar cosas en un futuro«, afirmó.

Freitas tuvo una gran irrupción este año en River. Por su parte, Beltrán también fue determinante desde que defiende los tres palos del Millonario por la lesión de Franco Armani. Tomás Aranda, por su lado, fue el jugador más destacado de Boca en el semestre.

Entre los elogios, el oriundo de Pujato puntualizó en el talentoso volante del Xeneize y en el arquero del Millonario: «Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije ‘sacate el chicle’, porque entrena comiendo chicle. Está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo.»

«A Santi ya lo conocemos. Ha estado sparring con nosotros y hoy ya no es sparring, es una realidad. Nos pone contentos su presente y le dimos la chance de que pueda darse el gusto de debutar en la Selección. Son chicos que nos llenan de ilusión», cerró.

"NOS LLENAN DE ILUSIÓN". Scaloni se mostró muy conforme con los debuts de Beltrán, Aranda y Freitas con la Selección Argentina. Ojo con lo que contó del pibe de Boca: "TIENE POTRERO, NO SÉ SI LO VIERON QUE ENTRÓ COMIENDO CHICLE COMO SI ESTUVIERA EN SU CASA".



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El posteo de Aranda tras su debut con la Selección Argentina

A falta de 9 minutos para el cierre del encuentro, Lionel Scaloni mandó a la joya Xeneize para que tenga sus primeros minutos con la Mayor. El joven mostró mucha frescura e incluso estuvo muy cerca de convertir un gol con un violento remate de media distancia que le atajó el arquero rival.

¡GRAN REMATE DE ARANDA!



La joya de Boca disparó desde afuera del área y se encontró con la respuesta de Menjivar. pic.twitter.com/G5DEGo81CR — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Tras la victoria de Argentina ante Honduas, el Aranda realizó un posteo en relación a sus primeros minutos con la Selección. «Con orgullo me toca debutar en esta selección soñada“, manifestó. Inmediatamente, el mediocampista ofensivo también expresó: “Gracias a todos los que confían en mí“.

El gesto de Dibu Martínez con Santiago Beltrán

Dibu Martínez, arquero y referente de la Selección Argentina, felicitó a Santiago Beltrán tras su debut en el triunfo por 2-0 ante Honduras en el amistoso previo al Mundial 2026.

El joven futbolista de River tuvo un semestre altamente positivo: aprovechó su oportunidad en el arco del Millonario por la lesión de Franco Armani, se ganó la titularidad y fue convocado por Lionel Scaloni para esta gira previa a la Copa del Mundo.

«Me lo habían comunicado antes de cerrar la temporada, tenía la posibilidad de venir a poder compartir un poco con el grupo, seguir creciendo…», expresó en una entrevista con TyC Sports. Y, en ese momento, intervino Dibu Martínez alentando al joven arquero: «¡Vamos, papá!».

🗣️ "¡VAMOS, PAPÁ!"



🧤 La banca del Dibu Martínez para Santi Beltrán, tras su debut con la #SelecciónArgentina.



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«Es un ejemplo. Me acompaña, me ayuda. Todos los arqueros me dan tranquilidad. Sobre todo, corregir para seguir creciendo», expresó el futbolista de River sobre Dibu.