Javier Mascherano apuntó contra David Beckham y la dirigencia del Inter Miami: «No es opción»

Luego de caer en la final de la Leagues Cup, Inter Miami volvió a enfrentarse al Seattle Sounders por la MLS y esta vez los dirigidos por Javier Mascherano se tomaron revancha. Pero más allá de la victoria, el DT argentino apuntó contra David Beckham y la dirigencia la Florida.

Más allá de haber perdido muchos puntos en el comienzo de la temporada, el Inter Miami logró recuperarse en la Conferencia Este de la MLS y sueña con poder terminar lo más arriba posible. Sobre esta situación se hizo eco Mascherano en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre la conformación del plantel, el DT argentino no se guardó nada y lanzó un palito para la dirigencia de las Garzas. «Hoy en día con la gente que tenemos afuera, refrescar jugadores no es opción. Teníamos 17 jugadores contando al arquero«, comenzó Masche. Pero no se quedó ahí.

«Es lo que nos toca, por suspensiones o lesiones tenemos seis jugadores importantes afuera. Tiraremos con lo que hay«, marcó el DT con preocupación.

La crítica de Javier Mascherano a la dirigencia de Inter Miami

«¿Vos creés que un entrenador no quiere tener más recambio?«, le retrucó Mascherano al periodista. Y sentenció: «¿Esa es mi responsabilidad? Preguntá, yo no estoy acá para señalar a nadie, pero sí estamos cortos», sostuvo.

Si bien el Jefecito no nombró directamente ni a David Beckham ni a Jorge Más, dio su opinión contundente.