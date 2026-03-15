Boca reaccionó, pero no pasó del empate: 1-1 con Unión en Santa Fe

Unión y Boca empataron 1-1 en la continuidad de la undécima fecha de la Liga Profesional. El Xeneize sigue sin poder ganar y si bien se mantiene en la zona de clasificación (sexto con 14 puntos), otra vez entregó una producción muy irregular ante un rival que lo puso en aprietos y tuvo un par de chances claras en el cierre. El Tatengue es el escolta de la zona A, con 16, a 6 del líder Vélez.

Unión avisó por primera vez a los 3 con un remate de media distancia de Cristian Tarragona que Agustín Marchesín alcanzó a sacar al córner volando sobre su poste izquierdo. Si bien el local arrancó asumiendo el protagonismo, Boca emparejó el trámite y luego pasó a monopolizar la tenencia. Sin embargo, al equipo de Claudio Ubeda le costó dar la última puntada para generar real peligro en el arco defendido por Matías Mansilla.

En un partido que se hizo deslucido, con muchas entregas imprecisas en el mediocampo, Unión recuperó la iniciativa a partir de los 30′ y buscó desnivelar para lanzar centros, aunque no conseguía inquietar a Boca, muy replegado en ese lapso del partido.

Aranda rindió con altibajos y fue reemplazado por Velasco. (Clarín Fotografía)

Unión, volcado en ataque, finalmente consiguió su premio: el 1-0 a los 41. Tarragona aguantó y tocó para Lautaro Vargas, que llegó hasta el fondo y lanzó un centro de rastrón. Profini se pasó de largo y Julián Palacios se adueñó del balón: la controló con dos toques y, si bien la trayectoria lo llevaba hacia fuera del área, sacó un derechazo que dejó parado a Marchesín y se clavó cerca del poste izquierdo, para alimentar la ilusión de la hinchada del Tate.

Boca reaccionó, pero se quedó corto

Boca salió decidido a buscar la igualdad, creció el juego de Leandro Palacio y luego de un aviso del volante campeón del mundo, con un buen tiro libre que salvo Mansilla, llegó el 1-1. A los 11, Miguel Merentiel sacó provecho de un rebote luego de una tijera de Bareiro que dio en el palo.

El Xeneize volvió a llegar 9 minutos después, con un contraataque unipersonal manejado de gran manera por Merentiel, luego de una subida por izquierda, juntando las marcas de dos rivales y poniendo el pase atrás para asistir a Bareiro, aunque Mansilla achicó bien y se quedó de gran manera con el remate del paraguayo, extendiendo su brazo derecho.

Sin embargo, la última fue de Unión. A los 45, Diego Armando Díaz recibió sobre la derecha y, libre de marca, pudo buscar un remate bajo al segundo palo, que pasó cerca del poste derecho de Marchesin. Fue empate, justo, pero con sabor a poco para los dos.

¿Resiste? Boca lleva 5 empates en 10 partidos. (Clarín Fotografía)

Formaciones de Unión y Boca

Unión (1): Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca (1): Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Goles: PT 41 Julián Palacios (U), ST Miguel Merentiel (B)

Cambios: ST 6 Ander Herrera por Santiago Ascacibar (B), 23 Misael Aguirre por Brahian Cuello y Diego Armando Díaz por Marcelo Estigarribia (U), 31 Alan Velasco por Tomás Aranda (B), 38 Santiago Grella por Julián Palacios (U), 41 Malcom Braida por Miguel Merentiel (B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Unión de Santa Fe