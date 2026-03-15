River Plate vs Sarmiento: Coudet confirmó la formación y los cambios para jugar en el Monumental

River recibirá a Sarmiento, desde las 19:45, por la fecha 11 del torneo Apertura. El encuentro en el Monumental se vivirá con alta expectativa porque será el primer duelo de Chacho Coudet como técnico en el recinto Millonario.

Tras el debut victorioso por 2-1 frente a Huracán, River quiere continuar por la senda del triunfo y escalar más posiciones en la zona B, donde se encuentra 5° con 14 puntos.

Coudet solo tuvo dos entrenamientos para preparar el partido ante el Verde y por eso no hizo grandes cambios en la lista de convocados. De hecho, solo hubo uno: el ingreso de Agustín Ruberto por el expulsado Facundo Colidio.

📋 Nuestros 11 para esta tarde frente a Sarmiento en casa ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/yEGdTkRBgv — River Plate (@RiverPlate) March 15, 2026

La formación de River Plate para enfrentar a Sarmiento en el Monumental

Santiago Beltran; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet

La formación de Sarmiento para enfrentar a River Plate en el Monumental

Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Hora: 19:45.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

River Plate jugará ante Sarmiento con una camiseta inédita

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, el equipo de Núñez utilizará camisetas con números diseñados por la artista catalana Anna Vives, creadora de una tipografía inclusiva reconocida a nivel internacional.

“En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, River Plate utilizará en el partido frente a Sarmiento los números diseñados por Anna Vives, artista catalana con síndrome de Down y creadora de una tipografía reconocida a nivel internacional”, informó el club a través de sus canales oficiales.

La iniciativa forma parte de la campaña Visible IN, impulsada por la Fundación Itinerarium de España en colaboración con Fundación River. La propuesta busca promover la visibilidad y la igualdad social de las personas con discapacidad en distintos ámbitos.

La tipografía fue creada por Vives entre 2011 y 2012 y es considerada la primera fuente tipográfica de carácter social a nivel mundial. El proyecto comenzó con el diseño manual de las letras y luego se completó con la digitalización del alfabeto, lo que permitió su uso en computadoras y distintos soportes.

En los últimos días, Vives visitó el estadio Monumental, donde fue recibida por el presidente Stefano Di Carlo. Durante la recorrida por las instalaciones, posó junto a dirigentes con una camiseta con su nombre y el número 21 en la espalda, en referencia al Día Mundial del Síndrome de Down.