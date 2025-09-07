Franco Colapinto quedó 17° en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. (Foto: Prensa Alpine)

En el circuito donde debutó en la Fórmula 1 el año pasado con Williams, Franco Colapinto corrió el Gran Premio de Monza y terminó 17° con su Alpine, en la misma posición en la que largó.

El piloto argentino no pudo superar la Q1 ayer y clasificó 18°. Sin embargo, Isack Hadjar realizó un cambio de motor para hoy en su RB y salió último desde boxes.

Colapinto largó 17° con neumáticos medios y mantuvo esa posición en el comienzo. Nico Hulkenberg debió abandonar antes de la largada por un problema en su auto.

En la 10° vuelta, Liam Lawson entró a boxes y el argentino avanzó al 16° pero luego fue superado por Hadjar y volvió al 17°. En la 26°, debió abandonar Fernando Alonso tras romper la suspensión.

Con el ingreso a los pits de varios de sus competidores, Colapinto logró llegar hasta el 11°. Recién entró a boxes en la vuelta 34, puso neumáticos duros y cayó al 18° que es el último.

FRANCO SE PASÓ DE LARGO: Colapinto empieza a sentir el desgaste de los neumáticos y su compañero Gasly le ganó la posición.



📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ITtRxjqjbC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025

Gasly y Stroll entraron a los pits para poner gomas blandas en el tramo final y el argentino pudo avanzar al 16°. Con mejores neumáticos, el francés pasó a Colapinto que terminó 17°.

El Gran Premio de Italia en Monza fue el primero que corrió Colapinto hace un año cuando fue confirmado en Williams para el último tramo de la temporada en reemplazo de Logan Sargeant.

El argentino venía de su mejor actuación de la temporada en Países Bajos donde terminó 11° y quedó muy cerca de sumar su primer punto en Alpine.

Max Verstappen se quedó con el triunfo en Monza

Después de hacer la pole en la clasificación, Max Verstappen no tuvo errores en la carrera y se quedó con un celebrado triunfo por delante de las McLaren.

Lando Norris terminó segundo y Oscar Piastri completó el podio. El australiano sigue como líder del campeonato y le recortaron levemente la ventaja.

Norris sufrió el error de su equipo en su último ingreso a boxes y perdió su lugar con Piastri. McLaren reconoció la demora en el cambio de neumáticos y el australiano le devolvió el lugar al británico.