Franco Colapinto no superó la Q1 y terminó 18° en la clasificación del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto no pudo superar la primera tanda de la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Alpine marcó 1:19.992, su mejor registro personal del fin de semana, pero quedó en el 18° puesto y no accedió a la Q2.

En su primer intento, Colapinto marcó 1:20.670, apenas por delante de su compañero Pierre Gasly por 0.040. Minutos más tarde, el pilarense mejoró su registro hasta 1:20.181 y nuevamente quedó detrás del francés, que lo superó por apenas 0.043 con 1:20.138.

En el cierre de la sesión, Franco superó a su compañero Pierre Gasly (19° con 1:20.103) y finalizó 0.111 por delante de él. Sin embargo, quedó a apenas 0.111 del corte que marcó Alex Albon, quien con el Williams se metió en la Q2 con un giro de 1:19.837 en la 15ª posición.

Los cinco eliminados de la Q1

Liam Lawson (Racing Bulls), 20° con 1:20.279

(Racing Bulls), 20° con 1:20.279 Pierre Gasly (Alpine), 19° con 1:20.103

(Alpine), 19° con 1:20.103 Franco Colapinto (Alpine), 18° con 1:19.992

(Alpine), 18° con 1:19.992 Lance Stroll (Aston Martin), 17° con 1:19.951

(Aston Martin), 17° con 1:19.951 Isack Hadjar (Racing Bulls), 16° con 1:20.126

La tanda inicial de la qualy fue muy ajustada entre el líder George Russell (Mercedes), con un tiempo de 1:19.414, y el último clasificado, Liam Lawson, hubo apenas 0.865 segundos de diferencia.

El inglés terminó primero con el Mercedes, delante de Max Verstappen. Los McLaren se guardaron material para el resto de la clasificación. Lando Norris quedó tercero y Oscar Piastri décimo. En total, solo hubo 865 milésimas de diferencia entre el primero y el último.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10 horas.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Noticias Argentinas