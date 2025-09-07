Franco Colapinto y una carrera difícil en Monza: «No teníamos ritmo, me voy con bronca»

Franco Colapinto tuvo un leve despiste que no pasó a mayores. (Foto: AP)

Franco Colapinto no tuvo una carrera fácil en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 donde terminó 17°, en la misma posición en la que largó.

Solo quedó por delante de Lance Stroll que terminó 18° ya que abandonaron Nico Hulkenberg y Fernando Alonso. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, fue 16°.

«Fue una carrera muy larga, muy dura para nosotros, no teníamos ritmo», analizó Colapinto. «Estuve muy solo toda la carrera, con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima», agregó.

"MUY LARGA, MUY DURA PARA NOSOTROS. MUY SOLO TODA LA CARRERA"



🇦🇷 La frustración de Franco Colapinto por la carrera en Monza



📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Además, el piloto argentino reconoció: «No pudimos hacer nada, una pena, fue bastante aburrida». Venía de quedar 11° en Países Bajos en la mejor actuación de la temporada.

Hoy largó 17° con neumáticos medios y los cambió por duros en la 34° vuelta. Luego del ingreso a boxes quedó 18° en el último lugar. Superó a Stroll y a Gasly cuando pasaron por los pits pero le cedió el lugar a su compañero en el cierre.

Colapinto volverá a correr en dos semanas en el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú donde tuvo su mejor posición en la Fórmula 1 el año pasado al quedar 8°.