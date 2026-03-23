Enzo Fernández le puso picante a la Finalissima: «Cucurella me dijo que tenía un poco de miedo»
El volante, compañero de Marc Cucurella en Chelsea, habló del encuentro suspendido ante España y defendió los amistosos de emergencia que jugará la Selección Argentina en esta fecha FIFA.
La Finalissima entre Argentina y España estaba prevista para el próximo viernes 27 de marzo, en el estadio Lusail de Doha. Sin embargo, debido a los conflictos en Medio Oriente, el partido debía mudarse a otro escenario y, al no haber acuerdo entre UEFA y CONMEBOL, se terminó suspendiendo.
Enzo Fernández arribó esta mañana al país y no le esquivó al tema. «Siempre hablamos de la Finalissima con Cucurella. Me dijo que tenía un poco de miedo«, señaló el argentino, que comparte plantel con el español en Chelsea.
– enzo con cucurella hablaron de la finalissima?— 𝐤 (@ejf249) March 23, 2026
– sí, me dijo que tenía miedo
KJJJ encima cucurella hace poco dijo que les tiene miedo al cuti y a otamendi y que no le gustaría cruzárselos en la calle LLORO pic.twitter.com/gEbz2fuBYP
De momento, la final no tiene fecha y lo más probable es que quede inconclusa. Además, Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, aseguró en la ceremonia celebrada en Asunción para sortear los grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana que el equipo albiceleste es «bicampeón» de la Finalissima porque España «no se presentó«.
Enzo defendió los amistosos de la Selección
Tras la cancelación de la gran final ante el último campeón de la Eurocopa, Argentina oficializó un amistoso ante Guatemala. Sin embargo, este también se suspendió y Claudio «Chiqui» Tapia cerró dos amistosos de urgencia, ante Mauritania y Zambia, ambos en La Bombonera.
Cuando Enzo fue consultado por el nivel de los rivales, remarcó: «Cuando jugamos previamente el Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes, pero tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible«.
Además, el volante reconoció que se queda con la espina de jugar este partido porque «es una final» y significa «representar al país«. «Ahora a disfrutar acá con mis compañeros, extrañaba mucho volver«, cerró el surgido en River.
Otro que tomó la misma postura es Alexis Mac Allister, quien señaló: «Lo importante es estar con el grupo y enfocados en nosotros«.
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