¿Nicolás Otamendi a River?: la frase contundente antes de sumarse a la Selección Argentina

Nicolás Otamendi llegó a Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina en la fecha FIFA de marzo, la última antes del cierre de listas para el Mundial 2026. En su arribo, el defensor se refirió a su futuro y enloqueció al mundo River.

El campeón del mundo brindó declaración en su llegada al país y fue cauto respecto a su carrera futbolística, aunque no descartó la posibilidad de volver al fútbol argentino. “No quiero agregar ninguna palabra extra. A Chacho Coudet lo conocí una vez. Tengo contrato con Benfica hasta junio, después veremos si le abro la puerta a River”, señaló.

Otamendi también confirmó que la próxima Copa del Mundo será su despedida con la Albiceleste. “Se cierra un ciclo con la Selección. Es mi último Mundial”, afirmó.

"TENGO CONTRATO CON BENFICA Y TERMINA EN JUNIO. VEREMOS"



🔥 Nico Otamendi dejó en claro que lo conoce al CHACHO COUDET y… ¿dejó la puerta abierta para su llegada a RIVER?



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En ese sentido, destacó lo que representa la competencia. “Es una competición hermosa. Es el trofeo más importante que puede ganar un jugador. Todo se reinicia y vamos a competir de la misma forma”, agregó.

El central también se refirió a la cancelación de la Finalissima ante España. “Era un partido muy lindo para jugar. Lástima que no se dio. Ahora tenemos dos amistosos para prepararnos y volver a juntarnos”, explicó.