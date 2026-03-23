Montiel se desgarró y es baja en la Selección: el otro defensor de River que convocó Scaloni

Gonzalo Montiel se retiró en camilla en Río Cuarto y se confirmó su lesión en el isquiotibial.

El Millonario encadena tres triunfos consecutivos por el Torneo Apertura, todos bajo la conducción de Eduardo Coudet. En dos de ellos, Gonzalo Montiel fue clave, poniendo en ventaja a su equipo desde el punto penal (sentenció la historia ante Huracán y abrió el marcador ante Estudiantes de Río Cuarto).

MONTIEL NO PERDONÓ DE PENAL Y RIVER LE GANA A ESTUDIANTES RC ⚪🔴 #LPFxTNTSports



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Sin embargo, tras el encuentro ante el conjunto cordobés, en el que se retiró en camilla, se confirmó que «Cachete» sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo grado 1, que lo marginará por unas semanas.

El campeón del mundo será baja de la Selección en esta fecha FIFA, en la que el equipo jugará ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, el viernes 27 y el martes 31 de marzo, respectivamente.

Además, también se ausentará en River. Eduardo Coudet no contará con él para el partido ante Belgrano, programado para el domingo 5 de abril. A su vez, está en duda para el debut en la Copa Sudamericana frente a Blooming en Bolivia, el jueves 9 de abril. Es su tercera lesión muscular desde su regreso al Millonario a mediados de 2024.

Martínez Quarta a la Selección

Gonzalo Montiel se bajó de la convocatoria, pero se sumó Lucas Martínez Quarta. De todas formas, ingresó en el lugar de Leonardo Balerdi, que también sufrió una lesión muscular.

La última presentación del «Chino» en la Selección fue en la Copa América 2024, cuando ingresó ante Perú en el último partido de la fase de grupos.

Ahora, intentará ganarse un lugar de cara al Mundial, aunque sabe que tiene mucha competencia en su puesto y que Balerdi corre con ventaja. De esta manera, es el tercer jugador que se suma a la convocatoria, junto a Joaquín Panichelli y Franco Mastantuono.