Escándalo con el DT de Quilmes: renuncia, piñas y votación del plantel por su salida

Duscher decidió dar un paso al costado y le había comunicado su decisión a la dirigencia actual

Quilmes no atraviesa un buen momento en la Primera Nacional. Ganó uno de sus últimos cuatro partidos y está 12° en la zona A a cinco puntos de Alvarado, que se encuentra en puestos de descenso.

La actualidad futbolística del Cervecero parece ser un mal menor comparado al insólito episodio ocurrido con su entrenador Aldo Duscher, digno de una película con guión armado.

Este miércoles el DT presentó su renuncia a la Comisión Directiva a raíz de los malos resultados. Sin embargo, el jueves por la mañana estuvo en el entrenamiento y aseguró haberse arrepentido de su decisión.

Según informó Doble Amarilla, la situación causó mucho enojo en el presidente Mateo Magadán y tuvieron una fuerte discusión la cual terminó a los golpes entre ambos.

🚨💣ESCÁNDALO EN QUILMES: EL ENTRENADOR Y EL PRESIDENTE SE FUERON A LAS MANOS Y EL PLANTEL VOTÓ POR SU EXPULSIÓN



📌Aldo Duscher se presentó hoy a los entrenamientos, cuando el día anterior había presentado su renuncia y se lo había comunicado a la dirigencia y a los candidatos… pic.twitter.com/pDE5C00kuS — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) August 14, 2025

Dado que el técnico no quería dejar su cargo y el mandatario quería su salida, este último decidió poner su continuidad a votación del plantel profesional.

En un hecho insólito, los jugadores debieron pasar a un cuarto de a dos para elegir entre que siga el actual DT o que asuman Néstor Frediani y Ricardo Vendakis, entrenadores de la Reserva. Dusche perdió y debió finalizar su ciclo.

El presente de Quilmes en la Primera Nacional

El Cervecero se ubica 12º en la Zona A con 30 puntos, a cinco de la zona de descenso. En lo que va de temporada, el equipo cosechó siete victorias, nueve empates y nueve derrotas.

Este lunes, Quilmes perdió 2-0 ante Racing de Córdoba en condición de visitante y en la próxima fecha visitará a Los Andes, encuentro programado para el sábado 16 a las 19.10.