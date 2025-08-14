La polémica amenaza de Raúl Cascini tras su salida de Boca: «Ahora nos vamos a ver las caras»

Una de las primeras medidas que tomó Juan Román Riquelme para enderezar el rumbo de Boca ante la crisis institucional y futbolística que padece fue disolver el Consejo de Fútbol. Ante esta medida, Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron su cargo en el Xeneize y dieron un paso al costado. Ahora, el ex Independiente rompió el silencio.

El colombiano se había despidió en sus redes sociales, con palabras emotivas, hace unos días. Pero ahora el otro ex volante central, eligió una manera extraña. Cascini habló con los medios, lanzó dos frases y dejó una amenaza.

«No vengo a aclarar nada, ya todos ya saben cómo son las cosas, me fui del club. Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente, que es mi amigo«, comenzó Cascini, en la sala de prensa de Casa Amarilla.

Pero luego lanzó una amenaza que generó repercusión en el mundo Boca: «Hay que tener cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, amigos, mis padres, y hay cosas que duelen, que me molestan. Entonces ahora, como yo no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo», sentenció.

Boca anunció la salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna

El 6 de agosto, el Xeneize hizo oficial la desvinculación de los dos integrantes del Consejo de Fútbol. De esta manera, Riquelme tomó la determinación de disolver el organismo y el único dirigente que quedó en pie fue Marcelo Delgado.

El Chelo concentraría las responsabilidades que tenía a cargo el Consejo y será el nexo entre el plantel y la dirigencia. Además, se baraja la chance de que sume un colaborador a sus tareas, que podría tomar el rol de manager.