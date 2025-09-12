Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina en la serie de Copa Davis ante Países Bajos

El equipo argentino de Copa Davis se juega una parada clave este fin de semana en la Copa Davis y comenzó con el pie derecho la serie de visitante contra Países Bajos. Tomás Martín Etcheverry se impuso sobre Jesper De Jong por 6-4, 6-4 en el primer juego de la llave clasificatoria para las Finales de la competencia.

Tras más de dos horas de juego en el estadio MartiniPlaza de la ciudad de Groningen, el platense (64°) aseguró el primer punto después de un peleado cierre en cada set.

Etcheverry seals the deal for Argentina 💫#DavisCup pic.twitter.com/FdLf6fQZvf — Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2025

“Me encanta jugar por la Davis y representar al país, saca lo mejor de mí. Ahora toca alentar a Fran (Francisco Cerúndolo). ¡Vamos Argentina!“, declaró Etcheverry al final del partido que fue presenciado por unos 40 compatriotas en el estadio.

Etcheverry obtuvo su quinta victoria personal en un historial de siete partidos por la Copa Davis. A continuación será el turno de la primera raqueta nacional: Francisco Cerúndolo (21°) enfrentará a Botic Van de Zandschulp (82°), en un duelo que ya tuvo antecedente en el circuito ATP con victoria del argentino en Indian Wells 2025.

La serie continuará el sábado, también desde las 9, con el partido de dobles. Allí, la dupla argentina formada por Andrés Molteni y el reciente campeón del US Open, Horacio Zeballos, buscará sacar ventaja ante los neerlandeses.

Luego del dobles, se jugarán los dos singles restantes: primero, los número uno de cada país (Cerúndolo vs. De Jong) y luego el quinto punto entre Etcheverry y Van de Zandschulp.