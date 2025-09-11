Copa Davis: están los cruces definidos y Tomas Etcheverry abre la serie contra Países Bajos

Javier Frana definió a Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como los dos singlistas y ya se conoce la hoja de ruta de la serie entre Argentina y Países Bajos, por el pasaporte a la ronda final de la Copa Davis. La competencia se desarrollará entre el viernes 12 y el sábado 13 en Groningen, y los partidos se podrán seguir en vivo por TyC Sports.

El sorteo realizado en la cancha principal bajo techo del estadio Martiniplaza, con una capacidad para 3.855 espectadores, determinó que Etcheverry (64°) seá el encargado de abrir la serie frente al local Jesper de Jong (79°), quien hará su debut en la Davis y, en esta temporada, fue finalista del ATP 250 de Bastad.

El partido comenzará a las 9 (hora argentina) y el historial marca que se vieron las caras en dos oportunidades, en la segunda categoría del tour, en los Challenger de Lima en 2021 con triunfo para el Retu y en Guayaquil con alegría para el neerlandés.

Cerúndolo-Van de Zandschulp, en el segundo turno

En el segundo turno, Francisco Cerúndolo, la principal raqueta argentina y 21° en el mundo, tendrá un difícil compromiso ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (82°), un jugador de renombre que, a pesar de su actual ranking. Es un especialista en canchas rápidas y cuenta con triunfos sobre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. Claro que el único choque previo entre ambos fue en la ronda de 32 del Masters 1000 de Indian Wells 2025 y el triunfo quedó en manos del porteño en sets corridos.

Fran tendrá una prueba de fuego en el segundo punto. (AAT)

El sábado irá el tercer punto y ahí se presentarán los Horacio Zeballos (5° en el ranking de dobles) y Andrés Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Si la serie no está definida se disputarán los encuentros de singles entre Cerúndolo y De Jong, y de llegar igualados se deberá definir en el quinto punto con el partido entre Etcheverry y Van de Zandschulp

En su único enfrentamiento previo, Argentina vapuleó 5-0 a Países Bajos. Fue en 2009, en el Estadio Mary Terán de Weiss y el equipo Albiceleste venía de perder la final con España en la temporada anterior. Ahora, es Países Bajos el que viene de caier en una definición, ante Italia, en la edición 2024.