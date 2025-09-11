La decisión de Cipolletti y la Fiscalía de Río Negro por los incidentes en La Visera de Cemento
El Club Cipolletti, en conjunto con la Fiscalía de Río Negro, tomaron una resolución por los hechos de violencia al finalizar el partido del 31 de agosto contra Bolívar en La Visera de Cemento.
Luego de los incidentes en La Visera de Cemento en la derrota con Bolívar por el Federal A, el Club Cipolletti, junto a la Fiscalía de Río Negro, tomaron una resolución.
La decisión fue aplicar «el derecho de admisión inmediato a los hinchas pertenecientes a la facción denominada «la 69» que hasta el momento fueron identificados y notificados, incluidos sus principales referentes«.
Los hechos violentos ocurrieron al finalizar el partido que se disputó el domingo 31 de agosto. Un grupo de hinchas tiraron piedras y proyectiles desde la calle O’Higgins. Se enfrentaron con la policía y mucho de lo arrojado cayó en la platea cuando el público aún no se había retirado.
Además, «la 69» tendrá «prohibido el ingreso al estadio con bombos, trompetas, banderas o cualquier tipo de elemento contundente«.
Finalmente, informaron que «la Fiscalía continúa trabajando para identificar y sancionar a más responsables de los incidentes».
Esta nueva disposición entrará en vigencia en el partido del próximo domingo donde Cipolletti recibirá a Olimpo en el cierre de la segunda fase, desde las 15 horas.
El comunicado completo del Club Cipolletti
El Club Cipolletti informa a sus socios, socias, simpatizantes y a la comunidad en general que, en relación a los hechos de violencia ocurridos en la última jornada deportiva, se ha resuelto (en conjunto con la Fiscalía de la Provincia de Río Negro) aplicar el derecho de admisión inmediato a los hinchas pertenecientes a la facción denominada «la 69» que hasta el momento fueron identificados y notificados, incluidos sus principales referentes.
Asimismo, se comunica que, hasta nueva disposición de la Fiscalía, la facción denominada «la 69» tendrá prohibido el ingreso al estadio con bombos, trompetas, banderas o cualquier tipo de elemento contundente. Esta determinación responde a la necesidad de preservar la seguridad, el orden y la integridad de cada jornada deportiva.
La Fiscalía continúa trabajando para identificar y sancionar a más responsables de los incidentes, informando paso a paso al Club Cipolletti y manteniendo un canal de trabajo conjunto y permanente.
Desde la institución reiteramos nuestro compromiso absoluto con la seguridad de nuestras familias, socios e hinchas. Seguiremos poniéndonos a disposición de la Justicia y cumpliendo estrictamente cada una de las disposiciones que se nos indiquen.
El Club Cipolletti repudia toda forma de violencia y reafirma que la prioridad seguirá siendo garantizar un ambiente seguro, familiar y respetuoso.
Comentarios