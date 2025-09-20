Federal A: Deportivo Rincón cosechó un triunfazo ante Sportivo Belgrano y sueña con las semifinales
El León de Rincón de los Sauces se impuso como local con goles de Ramón Villalba y Camilo Alessandría (en contra). Tomás Attis marcó el empate parcial para el elenco de Córdoba. La revancha será el próximo fin de semana en San Francisco. Los detalles.
Deportivo Rincón cumplió en casa y venció 2-1 a Sportivo Belgrano de San Francisco en la ida de los cuartos de final de la Zona Campeonato del Federal A. Ramón Villalba, de penal, y Camilo Alessandría (en contra) marcaron para el equipo de Neuquén, mientras que Tomás Attis descontó para la visita.
El primer tiempo fue parejo. Rincón generó peligro con la pelota parada y encontró el gol en el cierre. Tras un envío aéreo muy largo y sin demasiado peligro, Camilo Alessandría apoyó su mano sobre Sebastián Jeldres adentro del área, el delantero se dejó caer y el árbitro Juan Nebbietti cobró penal a favor del local.
Desde los doce pasos, Ramón Villalba se hizo cargo de la ejecución. Abrió el pie derecho, remató fuerte y venció a Santiago Roggero, que alcanzó a rozar la pelota, pero no pudo evitar el gol. De esta manera, Rincón se puso 1-0 y se fue al descanso en ventaja.
En el inicio del complemento, el técnico visitante Sergio Maza fue expulsado a los 9 minutos. Aun así, el elenco cordobés reaccionó y consiguió la igualdad a los 26. Tras un córner de Avaro, Tomás Attis ganó de cabeza y puso el 1-1. El equipo de San Francisco creció después del gol y estuvo cerca de dar vuelta el resultado, pero le faltó efectividad.
Cuando parecía que el empate estaba sellado en Neuquén, el León encontró el rugido sobre el final. A los 45, Fernando Pettinerolli desbordó por derecha y envió un centro que Alessandría intentó despejar, pero la pelota terminó dentro de su propio arco para el 2-1.
En tiempo de descuento, Ávila casi amplía la diferencia, pero Roggero lo evitó con una gran atajada. Con el tiempo cumplido, el juez bahiense marcó el final a los 48 minutos y Rincón celebró una victoria clave.
El próximo fin de semana, el conjunto de Pablo Castro viajará a Córdoba con una mínima ventaja y sueña con mantenerse en la senda de la victoria para meterse en semifinales.
Federal A: la formación de Deportivo Rincón ante Sportivo Belgrano
Alejandro Sánchez; Jonathan Chacón, Ezequiel Ávila, Nicolás Di Bello, Federico Carrasco; Agustín Osinaga, Sebastián Jeldres, Daniel Carrasco; Ramón Villalba, Facundo Miguel, Germán Cervera. DT: Pablo Castro.
Suplentes: Ezequiel Lara, Carlos Estevez, Ariel Páez, Edgardo Cano, Héctor Rueda, Cristian Correa, Fernando Pettinerolli, Rodrigo Galdame, Fernando Inda.
Federal A: la formación de Sportivo Belgrano ante Deportivo Rincón
Santiago Roggero; Braian Camisassa, Tomás Pennesi, Leonardo Ferreyra, Jeremías Giménez, Camilo Alessandría, Jorge Rossi, Elías Franceschi, Tomás Attis, Matías Jaime, Enzo Avaro. DT: Sergio Maza
Suplentes: Leonardo Martina, Guillermo Cóceres, Tomás Nallim, Pablo Cortizo, David Franco, Mariano Sagristani, Facundo Hang, Alfio Lehmann, Hernán Brylko.
