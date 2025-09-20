Federal A: Deportivo Rincón cosechó un triunfazo ante Sportivo Belgrano y sueña con las semifinales

Deportivo Rincón cumplió en casa y venció 2-1 a Sportivo Belgrano de San Francisco en la ida de los cuartos de final de la Zona Campeonato del Federal A. Ramón Villalba, de penal, y Camilo Alessandría (en contra) marcaron para el equipo de Neuquén, mientras que Tomás Attis descontó para la visita.

El primer tiempo fue parejo. Rincón generó peligro con la pelota parada y encontró el gol en el cierre. Tras un envío aéreo muy largo y sin demasiado peligro, Camilo Alessandría apoyó su mano sobre Sebastián Jeldres adentro del área, el delantero se dejó caer y el árbitro Juan Nebbietti cobró penal a favor del local.

Desde los doce pasos, Ramón Villalba se hizo cargo de la ejecución. Abrió el pie derecho, remató fuerte y venció a Santiago Roggero, que alcanzó a rozar la pelota, pero no pudo evitar el gol. De esta manera, Rincón se puso 1-0 y se fue al descanso en ventaja.

En el inicio del complemento, el técnico visitante Sergio Maza fue expulsado a los 9 minutos. Aun así, el elenco cordobés reaccionó y consiguió la igualdad a los 26. Tras un córner de Avaro, Tomás Attis ganó de cabeza y puso el 1-1. El equipo de San Francisco creció después del gol y estuvo cerca de dar vuelta el resultado, pero le faltó efectividad.

Cuando parecía que el empate estaba sellado en Neuquén, el León encontró el rugido sobre el final. A los 45, Fernando Pettinerolli desbordó por derecha y envió un centro que Alessandría intentó despejar, pero la pelota terminó dentro de su propio arco para el 2-1.

En tiempo de descuento, Ávila casi amplía la diferencia, pero Roggero lo evitó con una gran atajada. Con el tiempo cumplido, el juez bahiense marcó el final a los 48 minutos y Rincón celebró una victoria clave.

El próximo fin de semana, el conjunto de Pablo Castro viajará a Córdoba con una mínima ventaja y sueña con mantenerse en la senda de la victoria para meterse en semifinales.

Federal A: la formación de Deportivo Rincón ante Sportivo Belgrano

Alejandro Sánchez; Jonathan Chacón, Ezequiel Ávila, Nicolás Di Bello, Federico Carrasco; Agustín Osinaga, Sebastián Jeldres, Daniel Carrasco; Ramón Villalba, Facundo Miguel, Germán Cervera. DT: Pablo Castro.

Suplentes: Ezequiel Lara, Carlos Estevez, Ariel Páez, Edgardo Cano, Héctor Rueda, Cristian Correa, Fernando Pettinerolli, Rodrigo Galdame, Fernando Inda.

Federal A: la formación de Sportivo Belgrano ante Deportivo Rincón

Santiago Roggero; Braian Camisassa, Tomás Pennesi, Leonardo Ferreyra, Jeremías Giménez, Camilo Alessandría, Jorge Rossi, Elías Franceschi, Tomás Attis, Matías Jaime, Enzo Avaro. DT: Sergio Maza

Suplentes: Leonardo Martina, Guillermo Cóceres, Tomás Nallim, Pablo Cortizo, David Franco, Mariano Sagristani, Facundo Hang, Alfio Lehmann, Hernán Brylko.