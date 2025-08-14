Francisco Comesaña no pudo con Rublev y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El tenista argentino Francisco Comesaña (71°) cayó ante el ruso Andrey Rublev (11°) y quedó eliminado en los octavos de final del ATP Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos. En un duelo de alto voltaje, el marplatense perdió por 6-2 y 6-3 en poco más de una hora de juego.

El mismo día en el que se anunció su debut en la Copa Davis, en la serie que Argentina disputará contra Países Bajos el 12 y 13 de septiembre, el Tiburón no pudo repetir la hazaña y cayó en sets corridos.

El primer set resultó muy difícil para Comesaña. Rublev abrió el juego con un ace y se quedó con el primer game. Luego lo quebró en dos oportunidades consecutivas, primero con una derecha invertida y después por una doble falta del argentino. De esta manera, el ruso se llevó el parcial por 6-2.

En ese tramo, el mejor golpe del argentino, que trepó al puesto 54° del ranking ATP en vivo, fue un revés paralelo tras un saque a la línea de Rublev que generó aplausos en la cancha tres.

El segundo set tuvo un desarrollo similar. Comesaña jugó a la defensiva, desde uno o dos metros detrás de la línea de base, mientras que Rublev atacó con golpes profundos y saques potentes.

El marplatense aprovechó su segundo break point del partido y con un revés con slice que el ruso dejó en la red, consiguió su primer quiebre. Sin embargo, Rublev recuperó el servicio en dos ocasiones seguidas gracias a errores del argentino, un revés a la red y otra doble falta en un momento clave.

Con su saque y tras levantar dos match points, el ruso conectó un revés paralelo que Comesaña no alcanzó y cerró el triunfo por 6-2 y 6-3. En otros resultados, el italiano Jannik Sinner (1°) y el español Carlos Alcaraz (2°) avanzaron a los cuartos de final del torneo.