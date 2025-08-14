Otro bajón para Colapinto: la Fórmula 1 no lo incluye en el listado de pilotos para el 2026

El futro de Colapinto en la F1 está lleno de incógnitas. Las próximas carreras serán vitales. (Archivo)

La Fórmula 1 publicó la lista de pilotos confirmados para la temporada 2026 y no incluyó a Franco Colapinto. Es cierto que el vínculo del argentino con Alpine vence a fin de año, las especulaciones se multiplicaron y la mayoría de los caminos conducen al fin del vínculo con la escudería francesa, que sí mantendrá en sus filas a Pierre Gasly.

El repaso que publicó la F1 incluyó a 14 de los 20 corredores actuales. Dejó un par de espacios libres en Red Bull y Alpine, junto a una incógnita total para Mercedes, Racing Bulls y Cadillac, la undécima escudería que se incorporará a partir del año próximo. El resto (incluso Sauber, que pasará a ser Audi) mantendría las duplas de 2025.

La publicación oficial de la Fórmula 1, sin el argentino.

Los otros ausentes para el 2026

Además de Franco Colapinto, tampoco están George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson y Yuki Tsunoda. La mayoría de ellos, a excepción del japonés -arrastrado por el fin del vínculo entre Red Bull y Honda-, tendrían un lugar asegurado dentro de los 22, pese a que aún no estén definidos cuáles.

Aunque queda mucho por resolverse, se sabe que la salida de Tsunoda liberaría un espacio en Red Bull para Hadjar o Lawson, y en Racing Bulls quedaría un asiento libre que sería de Arvid Lindblad, un británico de solo 18 años que está marcada como una de las estrellas del futuro.

En el caso de Mercedes, caída la negociación con Verstappen, Russell seguirá por su contrato firmado hasta 2026. Y también Antonelli, que fue de mayor a menor en la temporada, podría continuar en el team.

¿Qué pasará en Alpine?

Pierre Gasly seguirá como número 1 indiscutido de Alpine, mientras que Colapinto estará bajo la lupa toda la segunda mitad del año, sin perder de vista que pelea con el peor auto del campeonato. Nadie puede asegurar su continuidad y dependerá de lo que defina Flavio Briatore, su jefe.

Mientras, el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan, el piloto que empezó el torneo y después fue reemplazado por Colapinto, siguen contratados, y también sonó Valtteri Bottas. El finlandés, además de ganarles a todos en experiencia, tiene el plus de ser el tercer piloto de Mercedes, que motorizará al equipo desde 2026 bajo el nuevo reglamento.

Sin Colapinto: todas las opciones que maneja Cadillac

Cadiilac, el nuevo equipo norteamericano que se sumará a la Fórmula 1, está muy cerca de anunciar al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, echado de Red Bull a fines de 2024. La cuestión acá es saber quién será el segundo piloto y la lista de candidatos es interminable.

Uno por uno, estos son los candidatos: Tsunoda (sin lugar en Red Bull), Doohan, Bottas (tiene el visto bueno de Mercedes), Aron (brillante en la F2, que no se conforma con ser tester de Alpine), Mick Schumacher, Guanyu Zhou (tiene el visto bueno de Ferrari, motorista de Cadillac), Felipe Drugovich (sin lugar en Aston Martin), Kyle Kirkwood (IndyCar) y Jak Crawford (F2). Colapinto, que en algún momento era mencionado como una posibilidad, no está. Al menos por ahora….











