Franco Colapinto cerró el último ensayo en Bakú dentro del Top 10 y llega afilado a la clasificación

Buena forma de cerrar las prácticas libres previas a la prueba de clasificación para el argentino Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú, donde mañana se celebrará el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, decimoquinto capítulo de la temporada.

Mejorando lo hecho en las dos primeras sesiones, el piloto de Alpine completó hoy su labor en el tercer y último entrenamiento en el 10° puesto, tras marcar un tiempo de 1m45s592 en su mejor vuelta que evidenció un pequeño salto cualitativo de su monoplaza respecto a lo ocurrido en la víspera.

El pilarense, que había finalizado 18° y 11°, respectivamente, hoy se ubicó a poco más de un segundo y medio del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el dominador de la sesión, que le arrebató sobre el final el mejor registro al inglés George Russell (Mercedes), que ayer había dominado ampliamente.

¡A DISFRUTAR DE LA LARGADA DE FRANCO! Colapinto cerró una buena FP3 quedando dentro del TOP 10 en la última práctica libre en Bakú. ¿En que puesto se clasificará en la Qualy?



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El británico, escolta del campeonato (está a 81 puntos de su coequiper Kimi Antonelli), quedó segundo a casi un segundo del tetracampeón, mientras que su compatriota Lewis Hamilton apareció con su Ferrari en el tercer puesto, a 111 milésimas del registro referencial.

En cuanto a Colapinto, la sesión lo encontró realizando largas tandas con neumáticos rojos (los blandos) en el comienzo, con los cuales marcaría ese registro que lo situaría 10°, mientras que, sobre el final, el argentino se dedicó a probar el ritmo de carrera con gomas blancas (la gama dura de Pirelli), estableciendo como mejor crono 1m 46s 783.

El mejor de Alpine volvió a ser el francés Pierre Gasly, que emuló lo hecho en el segundo ensayo y concluyó en el 7° puesto; el lugar donde, según su director Steve Nielsen, debería batallar el equipo durante el resto del fin de semana.

Cumplida la última tanda de ensayos libres, por delante queda el desarrollo de la clasificación. La misma se pondrá en marcha a las 9 de Argentina.