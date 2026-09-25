Río Negro: el Gobierno convocó a paritarias para la próxima semana

El Gobierno de Río Negro hizo público este viernes el llamado a reunión paritaria para ATE y UPCN en el marco de la Mesa de la Función Pública, mientras que Unter cumple la segunda jornada del paro por 48 horas definido hace una semana en el plenario de Secretarios Generales.

El encuentro se formalizará el próximo miércoles 30 y se informó oficialmente que será para «dar continuidad al tratamiento de la agenda laboral y salarial de los trabajadores de la Administración Pública Provincial».

La convocatoria fue realizada por la Secretaría de la Función Pública que encabeza Tania Lastra, en tanto que el gremio docente espera un llamado similar desde la Secretaría de Trabajo para retomar la negociación salarial con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Desde el gobierno se recordó que hubo negociaciones similares en enero, febrero, abril y mayo donde «se consolidaron acuerdos como, el pago de las recategorizaciones de Salud, el aumento bimestral de los salarios por IPC y el aumento del 100% en el ítem de ayuda escolar, entre otras acciones implementadas».

Los últimos acuerdos salariales fueron en función del aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un promedio entre el registro nacional y el que se releva en Viedma, con un aumento del 4,21% liquidado con los sueldos de agosto como parte de la pauta cuatrimestral de mayo-agosto.

Desde la próxima semana las partes deberán definir la nueva suba que corresponderá a los haberes estatales del bimestre septiembre-octubre, entre otros puntos de la relación laboral.