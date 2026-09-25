La alerta por lluvia se mantiene activa en la Cordillera: las zonas afectadas este viernes, ¿qué se espera para el Alto Valle y Viedma?

Luego del fuerte temporal del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas: si bien desactivó el nivel rojo, aclaró que la escala amarilla sigue vigente para el sector cordillerano, donde se prevén nuevas precipitaciones intensas, aunque sin generar mayores complicaciones.

El organismo nacional agregó que las lluvias también podrían extenderse a otros puntos de Neuquén y Río Negro, al tiempo que advirtió que el viento mantendrá su presencia con ráfagas que alcanzarían los 70 km/h.

El pronóstico del tiempo para la Cordillera: alerta amarilla

Las precipitaciones volverán a ser las grandes protagonistas de la jornada en toda la franja cordillerana, desde el norte neuquino al sur, aunque esta vez no llegará al sector rionegrino.

Según el informe, el área de alerta será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad y se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas que alcanzarán los 60 km/h, y la temperatura oscilará entre los 1 °C y los 12 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 1 °C y máxima de 12 °C. Lluvias durante la mañana y la tarde (40 – 70% prob. de precipitación), disminuyendo a chubascos aislados hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana (oeste), 32 a 41 km/h por la tarde (sudoeste) y 7 a 12 km/h por la noche (oeste), con ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y tarde.

Mínima de 1 °C y máxima de 12 °C. Lluvias durante la mañana y la tarde (40 – 70% prob. de precipitación), disminuyendo a chubascos aislados hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana (oeste), 32 a 41 km/h por la tarde (sudoeste) y 7 a 12 km/h por la noche (oeste), con ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y tarde. San Carlos de Bariloche: Mínima de 2 °C y máxima de 11 °C. Lluvias y aguanieve por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y chubascos aislados hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana (oeste), 32 a 41 km/h por la tarde (sudoeste) y 7 a 12 km/h por la noche (oeste), registrando ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y de 42 a 50 km/h en la tarde.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 23°C y una mínima de 10°C. Distinto al jueves, en esta ocasión no hay probabilidades de precipitaciones.

El gran protagonista seguirá siendo el viento, con velocidades promedio de 41 km/h y ráfagas que alcanzarán los 70 km/h, intensificándose hacia la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 10 °C y máxima de 23 °C . Cielo algo nublado durante la mañana y la tarde (0 – 10% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación) . Vientos del sudoeste de 32 a 41 km/h en la mañana y tarde, disminuyendo a 13 – 22 km/h por la noche ; ráfagas de 60 a 69 km/h en la mañana, 51 a 59 km/h en la tarde y 42 a 50 km/h en la noche .

Mínima de 10 °C y máxima de 23 °C . Cielo algo nublado durante la mañana y la tarde (0 – 10% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación) . Vientos del sudoeste de 32 a 41 km/h en la mañana y tarde, disminuyendo a 13 – 22 km/h por la noche ; ráfagas de 60 a 69 km/h en la mañana, 51 a 59 km/h en la tarde y 42 a 50 km/h en la noche . General Roca: Mínima de 10 °C y máxima de 22 °C. Cielo algo a parcialmente nublado durante el día y la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 32 a 41 km/h durante la mañana y la tarde, bajando a 13 – 22 km/h en la noche; ráfagas de 60 a 69 km/h por la mañana, 51 a 59 km/h por la tarde y 42 a 50 km/h por la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra de las zonas donde se registrarán vientos intensos. Se prevé una temperatura máxima de 18°C y ráfagas que alcanzarán los 69 km/h. Además, el cielo estará nublado y no se descartan algunas precipitaciones aisladas durante la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: