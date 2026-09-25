Río Negro busca adaptar su ley de ITS al nuevo escenario sanitario tras el aumento de la sífilis

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto impulsado por la legisladora Maricel Cévoli para actualizar la Ley R Nº 3157, que establece el marco provincial para la prevención, atención y seguimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

La iniciativa busca adecuar una normativa vigente desde hace casi tres décadas a los cambios producidos en materia sanitaria, científica y de derechos. El proyecto incorpora herramientas de prevención y diagnóstico actuales y refuerza principios vinculados con la confidencialidad, la no discriminación y el acceso a la atención.

La actualización llega en un contexto de crecimiento sostenido de las notificaciones de sífilis en Río Negro. Según los registros del Ministerio de Salud, la provincia pasó de 658 casos en 2022 a 1.124 en 2025, un incremento del 70,8% en cuatro años.

Una ley de casi 30 años que busca adaptarse al escenario actual

Durante el tratamiento legislativo, Cévoli planteó que el escenario sanitario cambió de manera significativa desde la sanción de la normativa vigente.

«Estamos volviendo a enfrentar enfermedades que creíamos que ya no iban a tener esta incidencia. Tenemos que volver a hablar del cuidado y de la prevención, especialmente con nuestros jóvenes», sostuvo la legisladora.

La propuesta busca que el marco legal acompañe las políticas que actualmente desarrolla la Provincia y contemple los avances científicos y las nuevas herramientas disponibles para la prevención, el testeo y el diagnóstico temprano.

Uno de los ejes está puesto en fortalecer las acciones de información y educación sanitaria, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

Los datos provinciales muestran que en 2025 824 de los 1.124 casos de sífilis correspondieron a personas de entre 15 y 34 años, es decir, el 73,3% del total. Dentro de esa franja, el grupo de 25 a 34 años concentró 413 casos.

Qué cambios incorpora el proyecto

La reforma plantea fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento integral de las ITS.

También incorpora de manera expresa principios de:

Confidencialidad.

No discriminación.

Perspectiva de género y diversidad.

Garantía de derechos.

Acceso a información científica clara y accesible.

Protección de los datos sensibles.

El proyecto busca además respaldar legalmente el acceso a las prestaciones vinculadas con el diagnóstico y tratamiento de las ITS, en línea con las acciones que ya lleva adelante el sistema sanitario provincial.

El foco en adolescentes y jóvenes

La prevención entre adolescentes ocupa un lugar central en la propuesta.

En Río Negro, las Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias (ASIE) comenzaron en 2022 con presencia en 28 establecimientos. Durante 2026 llegaron a 70 escuelas de 15 localidades.

Estos espacios permiten que los estudiantes accedan de manera voluntaria y espontánea a información, orientación sobre salud sexual, prevención y derivación al sistema sanitario.

A esta estrategia se suman nueve espacios de atención diferenciada para adolescentes en Viedma, Bariloche, El Bolsón, Sierra Grande, Cervantes, Roca, Fernández Oro, General Conesa y Villa Regina.

La Provincia también prevé talleres comunitarios y escolares, operativos territoriales y campañas de prevención durante el año.

«Tenemos que educar a nuestros jóvenes, escucharlos en sus necesidades y darles herramientas para cuidarse. Podemos vivir nuestra sexualidad como queramos, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad», sostuvo Cévoli durante el tratamiento.

El trabajo territorial que ya realiza Salud

Como parte de la elaboración del proyecto, la legisladora mantuvo reuniones con equipos del sistema público de salud para conocer el trabajo que se realiza en territorio.

Entre ellos se encuentran los equipos de El Galpón, la unidad vinculada a las ITS del Hospital Artémides Zatti de Viedma, donde se desarrollan tareas de prevención, testeo, diagnóstico y acompañamiento.

El Ministerio de Salud informó que El Galpón funciona con recursos operativos y logísticos compartidos con el hospital, dentro de un esquema descentralizado. Los vehículos y otros recursos son utilizados por distintos servicios de acuerdo con las necesidades y la planificación de las actividades territoriales.

La estrategia también incluye operativos en barrios, ferias comunitarias y otros espacios, con equipos locales que organizan el personal, los traslados y los insumos.

Qué pasó con los casos de sífilis en Río Negro

La evolución de las notificaciones permite dimensionar el escenario en el que se discute la actualización de la ley.

La provincia registró:

2022: 658 casos.

658 casos. 2023: 836 casos.

836 casos. 2024: 927 casos.

927 casos. 2025: 1.124 casos.

1.124 casos. 2026: 716 casos hasta la semana epidemiológica 26.

El mayor incremento interanual se produjo entre 2024 y 2025, cuando las notificaciones crecieron 21,2%.

El aumento también se observa entre adolescentes. Los casos registrados en personas de 15 a 19 años pasaron de 85 en 2022 a 147 en 2025, una suba del 72,9%.

La reforma ahora debe completar su recorrido legislativo

Con la aprobación en primera vuelta, el proyecto avanzó dentro de la Legislatura rionegrina. La iniciativa busca actualizar el marco legal de las ITS y darle respaldo normativo a estrategias de prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento que ya se desarrollan en la provincia.

El objetivo planteado por sus impulsores es que la legislación provincial pueda responder a un escenario sanitario diferente al existente cuando fue sancionada la Ley R Nº 3157, con especial atención en la prevención y el acceso temprano al diagnóstico.