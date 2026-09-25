Martín Redrado y Luciana Salazar llegaron a un acuerdo por Matilda: qué deberá cumplir hasta sus 18 años

El economista Martín Redrado deberá hacerse cargo económicamente de Matilda Salazar hasta que cumpla 18 años, luego del acuerdo judicial alcanzado este jueves con Luciana Salazar, que permitió cerrar años de disputas y reclamos entre las partes.

La definición se produjo durante una audiencia de conciliación a la que Salazar y Redrado asistieron personalmente. Allí lograron poner fin a los distintos litigios vinculados con los compromisos económicos asumidos respecto de la niña, que actualmente tiene ocho años.

Como parte del entendimiento, ambos firmaron además un acuerdo de confidencialidad que les impide revelar los detalles del convenio y las condiciones económicas pactadas. Por ese motivo, no trascendieron oficialmente las cifras que deberá afrontar el ex presidente del Banco Central.

Según se conoció, el convenio establece que Redrado continuará respondiendo por los gastos de Matilda hasta que alcance la mayoría de edad. A su vez, quedarían resueltas las diferencias y los reclamos judiciales acumulados durante los últimos años.

El origen del conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado

La disputa se remonta a un acuerdo firmado en 2017, mediante el cual Redrado había asumido determinados compromisos económicos relacionados con Matilda. Con el paso del tiempo, el economista cuestionó la validez de aquel documento y negó que existiera una obligación alimentaria de su parte.

El enfrentamiento llegó nuevamente a la Justicia y, en marzo de este año, se homologó el convenio celebrado en 2017 y se rechazó el planteo de nulidad impulsado por Redrado.

La resolución abrió otro capítulo de la disputa. Salazar cuestionó públicamente la decisión y apuntó contra el juez interviniente, mientras continuaban las presentaciones judiciales de ambas partes.

Finalmente, este jueves, Salazar y Redrado se encontraron cara a cara en Tribunales y avanzaron en una salida consensuada, acompañados por sus abogados: Bernardo Beccar Varela, representante del economista, y Mariana Gallego, letrada de la modelo.

De esta manera, el nuevo convenio pone fin a una extensa batalla judicial y establece los compromisos económicos que Redrado deberá mantener respecto de Matilda hasta sus 18 años. Los montos y demás condiciones permanecerán reservados por la cláusula de confidencialidad firmada por las partes.