¡Confirmado! Los estatales de Neuquén cobrarán su salario el próximo 30 de septiembre de 2026: los detalles

El Gobierno provincial informó que los estatales de Neuquén cobrarán su salario el próximo miércoles 30 de septiembre.

También estarán depositados ese día en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) los haberes del sector pasivo del ISSN.

Salarios a estatales: los detalles a tener en cuenta

La próxima semana cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN.

El depósito se concretará a pocos días de cumplirse con el pago de la primera parte del bono y la compensación por ropa de trabajo.

Desde la administración provincial informaron que «los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN)». También aclararon que el pago alcanzará a la totalidad de los trabajadores del Estado provincial.

«La decisión de mantener el pago unificado antes de la finalización del mes responde al compromiso del Gobierno provincial de garantizar previsibilidad a los trabajadores, a partir de una administración responsable y eficiente de los recursos públicos», expresaron.