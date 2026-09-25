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Problemas en las rutas

Carta de Lector

Por Carta de lector

Dra. Liliana Maria Greco

DNI 6.248.273

VILLA REGINA

El día 23/9 el diario informó que tras un acuerdo con Oldelval se destinarán US$ 7 millones para el arreglo de las rutas.

Viendo las zonas de intervención que informa el diario, observamos que el tramo desde Villa Regina hasta acceso Gral. Roca está cubierto de pozos y cráteres que son altamente peligrosos para los usuarios.

Los mismos se deben al tránsito de las bateas que transportan arena para fracking, sin control de basculas.

Por lo dicho, el tramo Regina/Gral. Roca debe estar incluido en la zona de intervención.


Dra. Liliana Maria Greco

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