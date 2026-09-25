Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas de Neuquén, Río Negro y los otros pasos a Chile hoy, 25 de septiembre
Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado, se espera un nuevo reporte a las 9. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Después del temporal del jueves, este viernes 25 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron la jornada con complicaciones debido a las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente las rutas cordilleranas y los cruces ubicados al norte de la provincia neuquina. Vialidad Nacional a solicitar máxima precaución para transitar.
Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 06:55 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve en la calzada. Se espera un nuevo reporte a las 9.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 25 de septiembre de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 25/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones e Indicaciones Oficiales
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|HABILITADO a partir de las 09:00 hs con extrema precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Apertura fijada a partir de las 09:00 hs tras el corte preventivo de la jornada previa. Calzada con lluvia y sectores con baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas físicas e indicación de mantener distancias de frenado.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio afectado por lluvias intensas, viento fuerte y barro. Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Calzada con lluvia, barro y zonas con baja adherencia en sectores de sombra/alta montaña. Habilitado para vehículos menores y 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores de barro por fuertes precipitaciones. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso turístico/lacustre operativo con normalidad, sujeto a las condiciones de navegabilidad lacustre.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 25 de septiembre
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / Río Hermoso)
|Nacional
|Transitable con precaución
|Circulación restablecida. Calzada mojada por lluvias intensas y viento. Posible caída de rocas en sectores y animales sueltos. Equipos operando. Evitar circular de noche o madrugada.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda por lluvias y riego de salmuera. Baja adherencia por heladas aisladas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catán Lil
|Nacional
|Transitable con precaución
|Sectores poceados y barro. Crecida sobre cuencas de zona centro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda por lluvias, ráfagas de viento y riesgo de caída de rocas en sectores de montaña. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Tramos de ripio con acumulación de barro y sectores poceados en obras de pavimentación. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro y serrucho. Se recomienda tracción 4×4. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Corte Total (Paso Samoré) / Precaución en traza
|Cierre preventivo en Paso Cardenal Samoré por crecida del río en el puente El Gringo. Traza con lluvia, viento y portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda y sectores con barro en banquinas. Viento fuerte. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Baches en calzada y banquinas inestables por acumulación de barro tras lluvias. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Traza de ripio afectada por barro e inestabilidad climática. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en Paso Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro por lluvias. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado intenso. Calzada húmeda por sectores, banquinas con barro y desvíos por obras en ejecución.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Interrupción por acumulación de nieve, lluvia y viento intenso. Equipos viales en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Sectores con acumulados de hielo, escarcha y barro. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE en tramo Rahue – Pilo Lil / Precaución
|Corte total entre Rahue y Pilo Lil por deslave de rocas y tierra. Resto del corredor transitable con extrema precaución por barro y obras.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Traza de ripio deteriorada por serrucho y barro producto de las precipitaciones. Se recomienda transitar en 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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