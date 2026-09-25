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Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas de Neuquén, Río Negro y los otros pasos a Chile hoy, 25 de septiembre

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado, se espera un nuevo reporte a las 9. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Keila Giles

Por Keila Giles

Complejo fronterizo Pino Hachado. Cartel.-

Complejo fronterizo Pino Hachado. Cartel.-

Después del temporal del jueves, este viernes 25 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron la jornada con complicaciones debido a las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente las rutas cordilleranas y los cruces ubicados al norte de la provincia neuquina. Vialidad Nacional a solicitar máxima precaución para transitar.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 06:55 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve en la calzada. Se espera un nuevo reporte a las 9.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 25 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 25/09/2026Horario de AtenciónObservaciones e Indicaciones Oficiales
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO a partir de las 09:00 hs con extrema precaución09:00 a 19:00 hsApertura fijada a partir de las 09:00 hs tras el corte preventivo de la jornada previa. Calzada con lluvia y sectores con baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas físicas e indicación de mantener distancias de frenado.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsTramo de ripio afectado por lluvias intensas, viento fuerte y barro. Uso obligatorio de cadenas físicas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsCalzada con lluvia, barro y zonas con baja adherencia en sectores de sombra/alta montaña. Habilitado para vehículos menores y 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores de barro por fuertes precipitaciones. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso turístico/lacustre operativo con normalidad, sujeto a las condiciones de navegabilidad lacustre.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 25 de septiembre

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / Río Hermoso)NacionalTransitable con precauciónCirculación restablecida. Calzada mojada por lluvias intensas y viento. Posible caída de rocas en sectores y animales sueltos. Equipos operando. Evitar circular de noche o madrugada.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda por lluvias y riego de salmuera. Baja adherencia por heladas aisladas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catán LilNacionalTransitable con precauciónSectores poceados y barro. Crecida sobre cuencas de zona centro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda por lluvias, ráfagas de viento y riesgo de caída de rocas en sectores de montaña. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con precauciónTramos de ripio con acumulación de barro y sectores poceados en obras de pavimentación. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro y serrucho. Se recomienda tracción 4×4. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalCorte Total (Paso Samoré) / Precaución en trazaCierre preventivo en Paso Cardenal Samoré por crecida del río en el puente El Gringo. Traza con lluvia, viento y portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda y sectores con barro en banquinas. Viento fuerte. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónBaches en calzada y banquinas inestables por acumulación de barro tras lluvias. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTraza de ripio afectada por barro e inestabilidad climática. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en Paso Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro por lluvias. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado intenso. Calzada húmeda por sectores, banquinas con barro y desvíos por obras en ejecución.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Interrupción por acumulación de nieve, lluvia y viento intenso. Equipos viales en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónSectores con acumulados de hielo, escarcha y barro. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE en tramo Rahue – Pilo Lil / PrecauciónCorte total entre Rahue y Pilo Lil por deslave de rocas y tierra. Resto del corredor transitable con extrema precaución por barro y obras.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTraza de ripio deteriorada por serrucho y barro producto de las precipitaciones. Se recomienda transitar en 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


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Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Después del temporal del jueves, este viernes 25 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron la jornada con complicaciones debido a las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente las rutas cordilleranas y los cruces ubicados al norte de la provincia neuquina. Vialidad Nacional a solicitar máxima precaución para transitar.

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