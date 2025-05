Franco Colapinto cumplió 22 años en la previa al GP de España: así lo saludaron Alpine y la Fórmula 1

En la antesala de su tercera carrera de la temporada con Alpine, Franco Colapinto celebra su cumpleaños. El piloto que devolvió a Argentina a la Fórmula 1 después de 23 años recibió múltiples saludos en redes sociales.

Luego de sus presentaciones en Imola (donde finalizó 16°) y Mónaco (13°), el piloto argentino se prepara para el Gran Premio de España y tendrá un condimento especial porque será su primer circuito como piloto de Fórmula 1 con 22 años.

En el marco de celebración, las cuentas oficiales de Alpine y de la Fórmula 1 no dejaron pasar la fecha y lo saludaron con afecto en redes sociales. Ambas compartieron una foto de Franco sonriendo junto al mensaje: “Feliz cumpleaños”.

Más tarde, Alpine publicó un emotivo posteo con una imagen de Colapinto de niño bajo la frase «Cómo empezó», y otra actual con su presente en la categoría, titulada «Cómo va», acompañada de una cita de una canción de One Direction: “¿Alguna vez te volvió loco lo rápido que cambia la noche?”

"Does it ever drive you crazy just how fast the night changes" 🎶 pic.twitter.com/A9LV4R2bDP