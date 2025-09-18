Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de F1 con Alpine: días, horarios y transmisión

Este fin de semana, Franco Colapinto volverá a un escenario especial en su corta trayectoria dentro de la Fórmula 1. El argentino disputará el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, donde en 2024 alcanzó su mejor resultado en la categoría con Williams.

En esta oportunidad, a bordo del Alpine A525, Colapinto afrontará su 12ª carrera en la F1 en busca de revancha después de un complicado GP de Italia en Monza, donde terminó en el puesto 17. El equipo francés no logra darle un coche competitivo y continúa en el fondo de la tabla de Constructores, lo que obliga al argentino a exprimir cada oportunidad.

La acción comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres (5.30 y 9 de la mañana en Argentina). El sábado se disputará el último entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera principal será el domingo desde las 8.00.

Colapinto no la tuvo fácil en lo que va de la temporada. En diez Grandes Premios no pudo sumar puntos, aunque alcanzó un 12° lugar en Zandvoort, su mejor actuación con Alpine. Aun así, mantiene la expectativa de repetir en Bakú el buen rendimiento que mostró en 2024.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12).

El trazado de Azerbaiyán, de seis kilómetros, cuenta con 20 curvas y dos zonas de DRS, además de una de las rectas más largas del calendario. Su carácter callejero y los riesgos propios de la pista suelen ofrecer carreras con sorpresas, un factor que podría favorecer al argentino.

Mientras tanto, el campeonato tiene como líder al australiano Oscar Piastri (McLaren, 324 puntos), seguido por su compañero Lando Norris (293) y el neerlandés Max Verstappen (230), que busca remontar para mantener viva la ilusión de un quinto título consecutivo.

Días y horarios de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica Libre 2: 9 (Argentina) / 16 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 9 (Argentina) / 16 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8 (Argentina) / 15 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)