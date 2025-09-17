Franco Colapinto espera en Alpine: solo quedan seis butacas en la Fórmula 1 2026

Cada vez falta menos para que finalice esta temporada de la Fórmula 1 y las escuderías empezaron a pensar en el 2026. De cara al próximo año, solo seis butacas no tienen piloto confirmado de las 22 que estaban disponibles. En este contexto, uno de los que espera tener su lugar es Franco Colapinto en Alpine.

Hasta el momento, hay siete de los once equipos que ya definieron a sus duplas. En McLaren continuarán Lando Norris y Oscar Piastri, Ferrari seguirá con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Aston Martin confirmó a Fernando Alonso y Lance Stroll, Haas correrá con Oliver Bearman y Esteban Ocon, Williams mantendrá a Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. A su vez, Audi (ex Sauber) tendrá Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto y por último Cadillac sumará a Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Por lo que todavía restan por definirse seis puestos en cuatro equipos. Por un lado, Red Bull no definió al compañero de Max Verstappen. En la previa, se especula que no seguirá Yuki Tsunoda, entre sus pobres resultados. Entre las chances disponibles, la escudería analiza Promover a Isack Hadjar, de buena temporada como novato en Racing Bulls o darle una nueva oportunidad a Liam Lawson después de su decepcionante inicio este año. Pero la tercera opción que se baraja es apostar directamente por Arvid Lindblad, un inglés de 18 años llamado a ser ‘el nuevo Verstappen’

Por otra parte, Mercedes no confirmó a sus dos pilotos, aunque salvo un cambio rotundo volverá a apostar por George Russell y Kimi Antonelli.

Alpine todavía no definió a Franco Colapinto para 2026

El caso de Alpine mantiene expectantes a los fanáticos de la Fórmula 1, para conocer si finalmente Franco Colapinto tendrá otra temporada al volante. Mientras Pierre Gasly ya renovó hasta 2028, en los últimos días hubo señales alentadoras de Briatore acerca de la «estabilidad» que le daría al equipo una continuidad de Colapinto.

Si bien el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan siguen contratados, el argentino continúa demostrando estar a la altura con el peor auto del campeonato. Por ahora, habrá que esperar una definición.