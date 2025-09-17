Franco Colapinto llega confiado al Gran Premio de Azerbaiyán: «Van a surgir oportunidades»

«Estoy listo para volver a Bakú, donde conseguí mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado. Me siento bien en el coche. Nos tomamos un tiempo para conocer más detalles y visité Enstone la semana pasada para prepararnos de la mejor manera antes de ir Azerbaiyán». Con estas palabras, el piloto argentino emprendió su viaje a hacia una nueva aventura en La Máxima, en lo que será otra prueba de fuego para el equipo Alpine.

El piloto del auto N°43 agregó que «Bakú es uno de los circuitos más bonitos. Conducir con vistas tanto del casco antiguo como de las famosas Torres de la Llama, además de lo estrecho del circuito, lo convierte en uno de los más agradables. Como ya he dicho, tengo buenos recuerdos del año pasado, ya que terminé octavo y conseguí mis primeros puntos en Fórmula 1″.

«Aprovechar las oportunidades»

En las delcaraciones oficiales, publicadas en la web de Alpine, Franco Colapinto anticipó que «este fin de semana nos centraremos en prepararnos para aprovechar las oportunidades que sin duda surgirán en un circuito tan exigente. Sabemos que no será fácil, pero haremos todo lo posible para maximizar nuestros resultados y cerrar con un resultado positivo para el equipo».

Otro de los que habló en la previa fue el asesor deportivo Flavio Briatore y, fiel a su estilo, fue categórico: “Necesitamos mejores resultados. Este año es muy complciado para nosotros». Aunque parece haber perdido algo de terreno en los últimos tiempos, el italiano es una pieza clave en el equipo y su opinión será clave para la continuidad de Colapinto.

Colapa y Gasly, antes de viajar a Bakú. (Alpine)

Los horarios del GP de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1, 5:30

Prácticas Libres 2, 9:00

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3, 5:30

Clasificación, 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 8:00