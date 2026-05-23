Franco Colapinto celebró su gran clasificación en el GP de Canadá: «Fue perfecta»

Luego de cerrar una gran clasificación y terminar 10° en el Gran Premio de Canadá, Franco Colapinto habló con ESPN y destacó el rendimiento que mostró durante toda la jornada en Montreal. El argentino logró meterse en la Q3 por segunda vez en la temporada, luego de lo conseguido en el GP de Miami, y largará desde esa posición en la carrera principal del domingo. Además, finalizó 9° en la Sprint tras adelantar cuatro posiciones.

El piloto de Alpine remarcó lo difícil que fue comenzar el fin de semana sin poder participar de la única práctica libre del viernes debido al problema eléctrico que sufrió en su monoplaza. «No haber hecho la práctica ayer fue muy duro y me perjudicó mucho. Hoy tenía más vueltas y más confianza, y esta es una pista muy de confianza, así que no sentirse bien con el auto es complicado», comentó.

Además, el argentino hizo referencia al complicado arranque de temporada y valoró la recuperación que mostró junto al equipo francés en las últimas carreras. «Yo todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados. Me sentía muy cómodo, pero por alguna razón perdí bastante performance en las primeras carreras y ahora estamos de vuelta muy firmes», sostuvo.

Más adelante, Colapinto volvió a remarcar la importancia de haberse adaptado rápido a las condiciones del auto y a las exigencias del circuito canadiense. «Siempre fui de adaptarme rápido. Cuando el auto no acompaña o no está tan ajustado a lo que a uno le gusta, se complica, pero en general fue un gran día. La Sprint fue una gran carrera, con muy buen ritmo, y la qualy fue perfecta», afirmó.

Por último, el piloto argentino se mostró orgulloso por el trabajo realizado junto a Alpine y agradeció el respaldo del equipo en medio de un inicio de año complicado. «Estoy muy feliz con mi performance y orgulloso porque, después de un comienzo de año complicado, lo dimos vuelta muy bien. Estoy contento con el esfuerzo de todo el equipo. Me ayudaron y me acompañaron mucho más allá de tener un arranque difícil», cerró.

El pilarense dejó entrever que las mejoras introducidas en el Alpine A526 comienzan a adaptarse mejor a su estilo de manejo, algo que quedó reflejado en el rendimiento mostrado tanto en la Sprint como en la clasificación de Montreal y llega en alza a la carrera de este domingo, que comenzará a las 17.