Terminó la Q1: Colapinto y Verstappen eliminados

El piloto argentino, que fue confirmado como titular de Alpine para la temporada 2026, finalizó 18° en la clasificación de este sábado en Interlagos y mañana, desde las 14, partirá desde esa posición en el Gran Premio de Brasil.

Con pista seca, fue Lando Norris quien marcó el mejor tiempo en la Q1. Colapinto registró su vuelta más rápida en 1m10s632 y no logró meterse entre los 15 corredores que avanzaron a la Q2. También quedaron eliminados Max Verstappen, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y el brasileño Gabriel Bortoleto, que no pudo participar tras destrozar su auto en la última vuelta de la carrera Sprint y largará último.

La sorpresa de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen, uno de los principales aspirantes al título, que marcha detrás de Lando Norris y Oscar Piastri en el campeonato. El neerlandés volvió a mostrar dificultades con su auto: “No tengo nada de grip, cero”. Fue apenas su sexta eliminación en una Q1 desde que compite en la máxima categoría del automovilismo.

Así terminó la Q1 en Interlagos.

Además, junto a la eliminación de su compañero Tsunoda, es la primera vez en 19 años que dos Red Bull largan tan atrás. La última vez había sido en esta misma pista, en 2006.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero del piloto argentino en Alpine, registró el segundo mejor tiempo. El francés, que reconoció que nunca se había sentido tan cómodo con su auto, logró su vuelta más rápida en 1m09s656 y se perfila como uno de los protagonistas del fin de semana.

Un sabado complicado

Más temprano, en una jornada marcada por la lluvia, el pilarense había protagonizado un accidente en la Sprint. En la séptima vuelta, perdió el control en la última curva, justo después de que el australiano Oscar Piastri y el alemán Nicolas Hülkenberg se despistaran en el mismo sector. Colapinto impactó contra el muro de contención, dañó la parte delantera del auto y debió abandonar.

Pese al golpe, el equipo Alpine trabajó a contrarreloj y logró reparar el A526 a tiempo para la clasificación, que comenzó minutos después de las 15.

Cómo terminó la Qualy

Lando Norris ganó la pole para el Gran Premio de Brasil. En la competencia por el título, el británico de McLaren, actual líder del campeonato, partirá desde la primera posición, mientras que su compañero Oscar Piastri, segundo en la tabla, largará cuarto. Max Verstappen, tercero en el campeonato, saldrá desde la posición 16° y deberá remontar si quiere seguir con chances de pelear por la corona.

El orden completo de largada será el siguiente: