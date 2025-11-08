Franco Colapinto chocó y abandonó en la Sprint del Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto no tuvo el mejor inicio de sábado. Luego de que Alpine lo confirmara como piloto titular para la temporada 2026, el argentino corrió la carrera Sprint, pero lastimosamente no pudo terminar la sesión.

Ya desde el inicio las condiciones de pista no eran las mejores. Lluvia durante la noche del viernes y la mañana del sábado obligaron a todas las escuderías a pensar dos veces la estrategia de carrera. Por este motivo, se vio una diversidad impensada de neumáticos en la parrilla de salida. Algunos escogieron medios y otros blandos

Por su parte, Colapinto largó desde la 16° posición con neumáticos medios. El argentino tuvo un buen comienzo, ya que en la primera vuelta ganó dos lugares. También hubo bandera amarilla, por un choque de Bearman y Lawson, que no pasó a mayores. Luego, con el pasar de las vueltas, el piloto de Alpine se asentó en su nueva posición, aunque se encontraba muy lejos de Isack Hadjar, a casi dos segundos del francés.

Franco Colapinto chocó en la Sprint y debió abandonar

Tras un buen inicio, la mala noticia llegó en la vuelta 7. La primera sorpresa fue el choque contra el muro de Oscar Piastri, que tras este incidente debió abandonar pierde puntos claves por el campeonato. Unos segundos después fue Nico Hulkenberg, que se pegó en el mismo lugar, pero afortunadamente pudo regresar a carrera.

Inmediatamente, Franco Colapinto fue el protagonista, lamentablemente. El argentino perdió el control de su monoplaza entrando a la curva 3 y se dio fuerte contra el muro. Alpine tendrá trabajo, ya que deberá arreglar el auto para que regrese a la pista en tan solo tres horas.

De esta forma, el pilarense vuelve a abandonar en Brasil, luego del choque en 2024 con Williams, en esa ocasión en la carrera del domingo. Igualmente, los fanáticos lo acompañarán en el fin de semana con más apoyo argentino de la temporada.

El despiste de Franco Colapinto desde la tribuna de Interlagos. Gentileza: Diego Lores

Colapinto tendrá más actividad este sábado

La actividad de Franco Colapinto durante este sábado todavía no termino. El argentino tendrá revancha en Interlagos en unas horas. A partir de las 15, comenzará la clasificación para la carrera de este domingo. Allí, tratará de cambiar la página y tener una buena Qualy, donde el objetivo será al menos llegar a la Q2.

Sábado 8 de noviembre:

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre: