Siguiente desafío, Silverstone: un lugar histórico y muy especial para Franco Colapinto

(AP). Una de cal y una de arena. Luego de Austria, el argentino quiere volver a la senda competitiva.

¡Semana de carrera! Sin descanso, la Fórmula 1 continúa desandando el camino de la temporada europea y de la temporada 2026, con la disputa el fin de semana venidero del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno capítulo de este ciclo.

La máxima llega al, probablemente, circuito más emblemático del calendario: Silverstone, donde en 1950 se inauguró el campeonato del mundo de la Fórmula 1, con triunfo del italiano Giuseppe Nino Farina (Juan Manuel Fangio arribó 3°), primer monarca de la especialidad.

Curiosamente, allí en ese trazado, emplazado sobre una vieja base aérea militar de la Segunda Guerra Mundial, el argentino Franco Colapinto tuvo su primera vez en un monoplaza de F1; aquella recordada prueba libre con el Williams, en 2024, previo a su gran estreno en Monza de ese año.

Going again. It's #BritishGP Race Week 🇬🇧 pic.twitter.com/BIqBJcCtuE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 29, 2026

Más allá de la nostalgia, el argentino llega a Inglaterra con la necesidad de borrar el reciente paso en falso de Austria y recobrar la senda competitiva con su Alpine, con el que ha logrado puntuar en cuatro ocasiones hasta el momento en este año.

El team francés tuvo un desempeño para el olvido con sus dos monoplazas (Franco arribó 15° y Pierre Gasly 13°), penando con actualizaciones y mejoras (el nuevo alerón delantero, por caso) que no rindieron acorde a lo esperado.

La cita británica destaca en su agenda de actividades la disputa de la competencia Sprint el sábado, por lo que el fin de semana tendrá doble desafío competitivo para equipos y pilotos.

Luego de la victoria en Spielberg, George Russell se reposiciona en la batalla por el título. El inglés quedó escolta de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, a 40 unidades de diferencia, y por delante de su compatriota Lewis Hamilton.

This is what Silverstone looked like when it hosted the first ever Formula One Grand Prix in 1950 🎥 pic.twitter.com/d0LE473EkE — Autosport (@autosport) June 29, 2026

HORARIOS

Viernes

Práctica libre: 8:30 hs.

Sprint Qualy: 12:30 hs.

Sábado

Sprint Race: 8:00 hs.

Clasificación: 12:00 hs.

Domingo