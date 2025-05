Franco Colapinto palpitó su regreso a la Fórmula 1 con un inédito deseo: «Ojalá volvamos a tener uno»

Franco Colapinto ya comenzó a prepararse para su esperado regreso a la Fórmula 1. El piloto argentino tendrá su debut con Alpine en el Gran Premio de Imola y en la previa, visitó la sede de la escudería en Enstone, Inglaterra.

El oriundo de Pilar estuvo en la sede de la escudería francesa y mostró el trofeo del Gran Premio de Argentina 1996. Luego de exhibirlo, dejó en claro su deseo: “Ojalá, algún día, volvamos a tener uno”.

La carrera a la que se refirió Colapinto fue ganada por el británico Damon Hill. Mientras que el canadiense Jaques Villeneuve, su compañero en Williams, finalizó segundo y Jean Alesi (Benetton), tercero.

Kicking off an exciting week in Enstone 👌 pic.twitter.com/ZJCUcY7qns