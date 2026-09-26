Franco Colapinto quiere domar las calles de Bakú y volver a sumar puntos en el Mundial de F1

Otra enorme oportunidad para el argentino Franco Colapinto de batallar en el Top 10 y volver a sumar puntos para el presente Mundial 2026 de Fórmula 1, cuando se dispute el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, decimoquinto capítulo de la temporada.

El piloto de Alpine clasificó 10° en la víspera, su tercera vez consecutiva llegando la instancia final de la qualy, pero la sanción al español Carlos Sainz, piloto de Williams, por no respetar banderas amarillas, le aseguró para hoy el 9° cajón de salida en la atípica competencia de sábado.

Franco viene luchando por puntos consistentemente. Para el pilarense, 12° en el campeonato con 27 puntos, el objetivo será seguir aportando para su cuenta personal y también para la batalla de su equipo con Racing Bulls por el quinto puesto del certamen de constructores.

«Es una carrera larga. Hay poca degradación en carrera, así que será difícil intentar algo distinto a los demás en cuanto a la estrategia. Trataré de hacer una buena largada, cuidar a Pierre (Gasly, su coequiper, que larga 7°) e ir para adelante», expresó Colapinto en la previa.

El inglés George Russell (Mercedes) larga desde la Pole Position, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), completan los tres primeros puestos de parrilla. Por su parte, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), puntero del certamen, ayer se equivocó en clasificación y hoy largará 16°.

La competencia en los 6,003 metros del circuito urbano de Bakú, integrante del calendario desde 2016, se disputará a un total de 51 vueltas.