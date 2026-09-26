Sábado de sol, viento y lluvia: el detalle del pronóstico para el Alto Valle, la Cordillera y Viedma
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tras reiterar otra alerta para la cordillera, actualizó su pronóstico del tiempo para este sábado 26 de septiembre. Mirá qué condiciones se esperan en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche, Villa La Angostura, Viedma y San Antonio Oeste.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y emitió una nueva alerta para la región cordillerana de Neuquén y Río Negro. Según el parte oficial, este sábado se prevén lluvias intensas que podrían extenderse hacia el Alto Valle y la costa rionegrina. Asimismo, el organismo advirtió que el viento continuará con ráfagas capaces de superar los 70 km/h.
El pronóstico del tiempo para la Cordillera: alerta amarilla
Las precipitaciones volverán a ser protagonistas en toda la franja sur cordillerana de Neuquén y Río Negro.
El organismo nacional informó que el área afectada recibirá lluvias persistentes de variada intensidad y se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas que alcanzarán los 50 km/h, y la temperatura oscilará entre los 2 °C y los 11 °C.
Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:
- Villa La Angostura: Mínima de 2 °C y máxima de 11 °C. Lluvias continuas a lo largo de toda la jornada (40 – 70% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos del oeste durante la mañana y la tarde (23 – 31 km/h), variando al sudoeste por la noche (7 – 12 km/h); ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana y la tarde.
- San Carlos de Bariloche: Mínima de 1 °C y máxima de 11 °C. Precipitaciones/lluvias persistentes durante todo el día (40 – 70% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos sostenidos del oeste de 23 a 31 km/h durante la mañana y tarde, bajando a 7 – 12 km/h por la noche (sudoeste); ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana y la tarde.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 22°C y una mínima de 8°C. En esta ocasión las probabilidades de precipitaciones son del 10 al 40% por lo que podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la noche.
El viento seguirá marcando su presencia con velocidades promedio de 31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h hacia la noche.
Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:
- Neuquén: Mínima de 8 °C y máxima de 22 °C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0 – 10%), mientras que por la tarde y noche se esperas chubascos/lluvias aisladas (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos de 23 a 31 km/h durante la mañana y la tarde (oeste/noroeste), disminuyendo a 13 – 22 km/h por la noche (sudoeste); con ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana y tarde.
- General Roca: Mínima de 9 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación) y probabilidad de lluvias aisladas/chubascos por la tarde y la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del oeste en la mañana (23 – 31 km/h), rotando al norte/norte-noroeste por la tarde (13 – 22 km/h) y al sudoeste en la noche (7 – 12 km/h); ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana y la tarde.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La costa rionegrina es otra de las zonas donde se registrarán vientos intensos. Se prevé una temperatura máxima de 18°C y ráfagas que alcanzarán los 59 km/h. Además, el cielo estará nublado y no se descartan algunas precipitaciones aisladas durante la noche.
Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma: Mínima de 6 °C y máxima de 18 °C. Cielo algo a parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación) y lluvias/chubascos para la tarde y la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sur de 13 a 22 km/h en la mañana, aumentando a 23 – 31 km/h del sudoeste por la tarde y noche; ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche.
- San Antonio Oeste: Mínima de 6 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado en la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), con precipitaciones/lluvias aisladas durante la tarde y la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h en la mañana, subiendo a 23 – 31 km/h en tarde y noche; ráfagas de 42 a 50 km/h en la tarde y de 51 a 59 km/h en la noche.
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