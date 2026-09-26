Sábado de sol, viento y lluvia: el detalle del pronóstico para el Alto Valle, la Cordillera y Viedma

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y emitió una nueva alerta para la región cordillerana de Neuquén y Río Negro. Según el parte oficial, este sábado se prevén lluvias intensas que podrían extenderse hacia el Alto Valle y la costa rionegrina. Asimismo, el organismo advirtió que el viento continuará con ráfagas capaces de superar los 70 km/h.

El pronóstico del tiempo para la Cordillera: alerta amarilla

Las precipitaciones volverán a ser protagonistas en toda la franja sur cordillerana de Neuquén y Río Negro.

El organismo nacional informó que el área afectada recibirá lluvias persistentes de variada intensidad y se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas que alcanzarán los 50 km/h, y la temperatura oscilará entre los 2 °C y los 11 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 2 °C y máxima de 11 °C . Lluvias continuas a lo largo de toda la jornada (40 – 70% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche) . Vientos del oeste durante la mañana y la tarde (23 – 31 km/h) , variando al sudoeste por la noche (7 – 12 km/h) ; ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana y la tarde .

Mínima de 2 °C y máxima de 11 °C . Lluvias continuas a lo largo de toda la jornada (40 – 70% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche) . Vientos del oeste durante la mañana y la tarde (23 – 31 km/h) , variando al sudoeste por la noche (7 – 12 km/h) ; ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana y la tarde . San Carlos de Bariloche: Mínima de 1 °C y máxima de 11 °C. Precipitaciones/lluvias persistentes durante todo el día (40 – 70% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos sostenidos del oeste de 23 a 31 km/h durante la mañana y tarde, bajando a 7 – 12 km/h por la noche (sudoeste); ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana y la tarde.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 22°C y una mínima de 8°C. En esta ocasión las probabilidades de precipitaciones son del 10 al 40% por lo que podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la noche.

El viento seguirá marcando su presencia con velocidades promedio de 31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h hacia la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 8 °C y máxima de 22 °C . Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0 – 10%) , mientras que por la tarde y noche se esperas chubascos/lluvias aisladas (10 – 40% prob. de precipitación) . Vientos de 23 a 31 km/h durante la mañana y la tarde (oeste/noroeste), disminuyendo a 13 – 22 km/h por la noche (sudoeste) ; con ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana y tarde .

Mínima de 8 °C y máxima de 22 °C . Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0 – 10%) , mientras que por la tarde y noche se esperas chubascos/lluvias aisladas (10 – 40% prob. de precipitación) . Vientos de 23 a 31 km/h durante la mañana y la tarde (oeste/noroeste), disminuyendo a 13 – 22 km/h por la noche (sudoeste) ; con ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana y tarde . General Roca: Mínima de 9 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación) y probabilidad de lluvias aisladas/chubascos por la tarde y la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del oeste en la mañana (23 – 31 km/h), rotando al norte/norte-noroeste por la tarde (13 – 22 km/h) y al sudoeste en la noche (7 – 12 km/h); ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana y la tarde.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra de las zonas donde se registrarán vientos intensos. Se prevé una temperatura máxima de 18°C y ráfagas que alcanzarán los 59 km/h. Además, el cielo estará nublado y no se descartan algunas precipitaciones aisladas durante la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: