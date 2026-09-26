Feria del Libro de Roca: cuatro días, toda la programación de “Leer entre bardas”

La Feria Municipal del Libro de Roca 2026 comienza este jueves 1 de octubre con una programación que reúne presentaciones de libros, talleres, espectáculos, poesía, música y propuestas para infancias y adolescencias. Bajo el lema “Leer entre bardas”, la feria se extenderá hasta el domingo 4 y todas las actividades serán gratuitas.

Durante cuatro días, el público podrá recorrer los stands y participar de actividades en el Auditorio Jorge Luis Borges y las carpas Juan Raúl Rithner y Paola Kaufmann. Entre los invitados y propuestas destacadas aparecen Juan Solá, Luis Pescetti, Gonzalo Heredia, María O’Donnell, Lala Pasquinelli, Viviana Rivero, Pedro Saborido, y Hernán Casciari, además de numerosos autores, artistas y talleristas de la región.

Los stands podrán visitarse jueves y viernes de 9 a 23; sábado de 10 a 23 y domingo de 14 a 23.

Jueves 1 de octubre

La apertura oficial será a las 14, en el Auditorio Jorge Luis Borges. Antes, a las 9.30, Juan Solá dará el taller “Leer entre bardas”, que ya tiene su cupo completo.

A las 15.30 llegará una de las propuestas para las infancias: el espectáculo musical de Luis Pescetti. A las 20, el actor y escritor Gonzalo Heredia presentará su libro La extranjera. El cierre de la jornada será a las 22 con “Canciones prohibidas en la dictadura”, un espectáculo de Tango Nova.

En las carpas habrá talleres de poesía, historieta, lectura, fotografía y narración, entre otros. También se presentarán La Mojca, de Francisco Galeano; Muertes administradas, de Alejandra Berenguer y Gustavo Breglia, y Cuentos con muertos en el Golfo San Matías, de Cobi Zucchini.

Viernes 2 de octubre

El viernes tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación de “Montoneros, una historia visual”, de la periodista y escritora María O’Donnell, a las 20 en el Auditorio Jorge Luis Borges.

María O’ Donnell (Foto: Alejandra López, gentileza Planeta)

Antes, a las 18, Lala Pasquinelli presentará La estafa de la feminidad y Maternidad: ¿deseo o mandato?. La programación del auditorio comenzará a las 10 con el espectáculo infantil “Cuentos de la tortuga”, de Claudio Paz, y terminará a las 22 con el espectáculo Cosas de aves.

Las carpas sumarán durante todo el día talleres de podcast, poesía, musicoterapia, ilustración, audiolibro y arteterapia, además de presentaciones como Pinceladas patagónicas, de Hedy Bernardini; Relatos II, de Santiago Iturbe; Más allá del secreto de las lámparas, de María Victoria Vagnoni; La mamá de Simón, de Natalia Corbould, y Y por qué no a mí, de Estefani Gisela Salaya.

Sábado 3 de octubre

El sábado estará especialmente dedicado a distintas experiencias de lectura y escritura para chicos, adolescentes y adultos.

A las 10.30 se presentará Una bandada de peces, antología de relatos de literatura infantil y juvenil del Fondo Editorial Municipal, junto con su audiolibro. A las 12 será el turno de Quiero Decir 2025, antología adolescente de cuentos, microrrelatos y poesía, también acompañada por un audiolibro y la entrega de premios.

A las 16, Marcelo Rocha hablará sobre infancias y adolescencias actuales, crianza, diagnósticos y malestares en tiempos de inmediatez.

Por la tarde, Viviana Rivero presentará Secretos de sangre y Ellas. Historias de mujeres como vos, mientras que a las 20 Pedro Saborido llegará con Una historia de la felicidad. La jornada cerrará a las 21.45 con el espectáculo de Carpocapsa Folclórica.

Viviana Rivero

Las carpas ofrecerán además talleres de tejido, herramientas de inteligencia artificial, ilustración y escritura, junto con presentaciones de libros de autores y autoras de la región.

Domingo 4 de octubre

La última jornada comenzará a las 16 en el Auditorio Jorge Luis Borges con el recital poético Sálvame siempre de la mezquindad del corazón, de Claudia Masin, a cargo de Aranzabal, Penrró, Presti y Raiteri.

A las 20 llegará uno de los nombres centrales del cierre de la feria: el escritor Hernán Casciari, autor de “Más respeto que soy tu madre” trae “Puro cuento”, un recital de historias en el que combina literatura, humor y narración oral.

En la carpa Juan Raúl Rithner se presentarán Poemas para mirar con otros ojos, de Mariana Rizzuto; De todas las aguas, de Elena Paso y Silvia Sánchez, y Berbel, el latido de la Patagonia, de Cecilia Rayén Guerrero Dewey.

La carpa Paola Kaufmann tendrá, entre otras actividades, el taller “Memorias cosidas”, de Sandi Giles, y las presentaciones de El pianista que jamás llegó al concierto, compilado por Santiago Rey y Ángeles Alemandi, y El desierto en la boca, de Matías Stiep.

Además de las actividades principales, durante los cuatro días habrá talleres y presentaciones en las tres sedes de la feria. Muchos de los talleres tienen cupo completo, mientras que otros funcionan por orden de llegada.

Programación completa

JUEVES 1

Auditorio “Jorge Luis Borges”

9:30 hs – Taller «Leer entre bardas», con Juan Solá (cupo completo)

14 hs – Apertura oficial Feria Municipal del Libro 2026

15:30 hs – Espectáculo musical para las infancias, de Luis Pescetti

20 hs – Presentación libro “La extranjera” de Gonzalo Heredia

22 hs – Espectáculo “Canciones prohibidas en la dictadura”, de Tango Nova,

Carpa «Juan Raúl Rithner»

9 hs – Taller “Ciudadanía en construcción”, con Cecilia Ugalde (cupo completo)

10:30 hs – Taller “Poesía en postales”, con Graciela Fernández (cupo completo)

15 hs – Taller “Creación de personaje para historieta”, con Jorge Carrión y Fernando Papino (cupo completo)

18 hs – Presentación libro “La Mojca” de Francisco Galeano

19:30 hs – Teatro «El hombre gris»

Carpa «Paola Kaufmann»

9 hs – Taller “Amigos de la lectura. Alicia y Caperucita”, con Julieta Mariatti (cupo completo)

10 hs – Taller “Historias que se cuentan con la voz”, con Dardo Gobbi y Marcelo Miranda (cupo completo)

15 hs – Taller “Cuando la luz se convierte en imagen”, con Bianca Pacheco (cupo completo)

18 hs – Presentación libro “Muertes administradas”, de Alejandra Berenguer y Gustavo Breglia

19 hs – Presentación libro “Cuentos con muertos en el Golfo San Matías”, de Cobi Zucchini

VIERNES 2

Auditorio “Jorge Luis Borges”

10 hs – Espectáculo “Cuentos de la tortuga”, de Claudio Paz (cupo completo)

14:30 hs – Taller “Las conexiones y otros textos”, con Pablo Yoiris (cupo completo)

18 hs – Presentación de los libros “La estafa de la feminidad” y “Maternidad: ¿deseo o mandato?” de Lala Pasquinelli

20 hs – Presentación del libro “Montoneros, una historia visual”, de María O’Donnell

22 hs – Espectáculo Cosas de aves

Carpa «Juan Raúl Rithner»

9 hs – Taller “Introducción al podcast”, con Ezequiel Epifanio (cupo completo)

10:30 hs – Taller “Rayuela de palabras”, con María de los Ángeles Alarcón (cupo completo)

14 hs – Taller “Musicoterapia para personas con discapacidad”, con Carolina Bassi (cupo completo)

16 hs – Taller “Dibujamos palabras”, con Graciela Fernández (cupo completo)

18 hs – Presentación del libro “Pinceladas patagónicas”, con Hedy Bernardini

19 hs – Presentación de los libros “Relatos II” de Santiago Iturbe y “Más allá del secreto de las lámparas” de María Victoria Vagnoni

Carpa «Paola Kaufmann»

9 hs – Taller “Cuentos de terror – Monko soy una tumba”, con Julieta Mariatti (cupo completo)

10:30 hs – Taller “Cacharrófonos I”, con Hugo Garcés (cupo completo)

14 hs – Taller “Cacharrófonos II”, con Hugo Garcés (cupo completo)

15:30 hs – Taller “Cómo producir un audiolibro”, con Ezequiel Epifanio (cupo completo)

17 hs – Presentación del libro “La mamá de Simón”, de Natalia Corbould

18 hs – Presentación del libro “Y por qué no a mí”, de Estefani Gisela Salaya

19:30 hs – Taller de “Arteterapia”, con Julieta Lecot (cupo completo)

SÁBADO 3

Auditorio “Jorge Luis Borges”

10:30 hs – Presentación del libro + audiolibro “Una bandada de peces” (antología de relatos de literatura infantil y juvenil), del Fondo Editorial Municipal

12 hs – Presentación del libro + audiolibro y entrega de premios Quiero Decir 2025 (antología adolescente de cuentos, microrrelatos y poesía), del Fondo Editorial Municipal

16 hs – Charla “¿Qué nos muestran las infancias y adolescencias de hoy? Malestares, crianza, diagnósticos en tiempos de inmediatez”, con Marcelo Rocha

18 hs – Presentación de los libros “Secretos de sangre y “Ellas. Historias de mujeres como vos”, de Viviana Rivero

20 hs – Presentación del libro “Una historia de la felicidad”, de Pedro Saborido

21:45 hs – Espectáculo Carpocapsa Folclórica.

Carpa «Juan Raúl Rithner»

10 hs – Taller “Punto por punto”, con Amara Manzo (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

14 hs – Taller “El asistente para tu día a día”, con Ezequiel Epifanino (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

15:30 hs – Taller “Descubriendo un mundo ilustrado”, con Nella Gatica (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

17:30 hs – Presentación del libro “Manzanas negras”, de Estefani Vicens

19 hs – Presentación del libro “La alegría perdida”, de Caitruz de Mario Figueroa

Carpa «Paola Kaufmann»

10 hs – Taller “Preferiría escribirlo”, con María Eugenia Pérez Concetti y Matías García Fernández (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

14 hs –Taller “Palabras del aire al papel”, con Griselda Martínez (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

17 hs – Presentación del libro “La turista”, de Anahí Almuna

18 hs – Presentación “Colección Patagonia Gótica “La dentadura siniestra y otros cuentos””, del compilador José Álvarez

19 hs – Presentación del libro “Cicatrices. Relatos de autores campograndenses”, de la compiladora Rosana Zeballos

DOMINGO 4

Auditorio “Jorge Luis Borges”

16 hs – Recital poético «Sálvame siempre de la mezquindad del corazón», Claudia Masin, por Aranzabal, Penrró, Presti y Raiteri

18 hs – Presentación del libro “Inteligencia laboral”, de Claudina Kutnowski

20 hs – Presentación del libro “76”, de Felipe Pigna

22 hs – Murga “La soñadora despierta”

Carpa «Juan Raúl Rithner»

17 hs – Presentación del libro “Poemas para mirar con otros ojos”, de Mariana Rizzuto

18 hs – Presentación del libro “De todas las aguas”, de Elena Paso y Silvia Sánchez

19 hs – Presentación del libro “Berbel, el latido de la Patagonia”, de Cecilia Rayén Guerrero Dewey

Carpa «Paola Kaufmann»

16 hs – Taller “Memorias cosidas”, con Sandi Giles (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

18 hs – Presentación del libro” El pianista que jamás llegó al concierto”, de los compiladores Santiago Rey y Ángeles Alemandi

19 hs – Presentación del libro “El desierto en la boca”, de Matías Stiep