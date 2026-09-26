YPF aumentó la nafta y el gasoil: así quedaron los precios de los combustibles en Roca y Neuquén

El viernes por la noche, YPF anunció un nuevo aumento en los precios de los combustibles, impulsado por la tensión en Medio Oriente que continúa impactando en el mercado petrolero. Tal como ocurrió en meses anteriores, la suba es del 1% y rige desde la medianoche de este sábado 26 de septiembre.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, anunció la medida y al mismo tiempo aclaró que pese al reajuste, se mantendrá el esquema de «micropricing».

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Roca

Cerca de la una de la madrugada de este sábado, los surtidores de la ciudad de Roca registraban las siguientes tarifas:

Nafta Súper: $1.839

Infinia: $2.105

Diesel 500: $2.229

Infinia Diésel:$2.605

Estación de servicio YPF sobre Ruta 22. Foto: Diario RÍO NEGRO

Cómo quedan los precios de la nafta y el gasoil en Neuquén

Sobre la base de las tarifas del viernes y considerando el ajuste del 1%, las pizarras de las estaciones de servicio en Neuquén quedarían proyectadas de la siguiente manera:

Nafta Súper: pasaría de $1.829 a $1.847

Infinia: pasaría de $2.105 a $2.126

Infinia Diésel: pasaría de $2.655 a $2.680

Diesel 500: pasaría de $2.249 a $2.270

Los valores son aproximados y podrían variar según la ubicación de la estación de servicio dentro de la ciudad.

Qué es micropricing, el modelo de YPF que se aplica en todo el país

El micropricing es un sistema que ya rige sin excepción en todas las estaciones del país, tanto en las gestionadas por Opessa como en las privadas. Su flexibilidad permite ajustar los valores del combustible de manera dinámica y localizada, e incluso corregir tarifas varias veces al día según la demanda, el flujo vehicular y el entorno.

La medida opera a través del Real Time Intelligence Center, una plataforma que monitorea 170 corredores en todo el país. Allí se analizan variables clave como la densidad de tránsito, la ubicación geográfica y la presión competitiva para definir si los precios suben, bajan o se mantienen estables.

Qué dijo YPF del aumento de los combustibles

«YPF informa que, desde las cero horas de hoy, incrementará un 1% promedio el precio de sus combustibles en todo el país», indicó la petrolera. En el comunicado, explicó que «esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer que la compañía implementa desde abril ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en la cotización internacional del crudo».

Según la empresa, este mecanismo permite sostener un compromiso transparente con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad externa al mercado local y acompañar la evolución de la demanda.