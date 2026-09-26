Seis propuestas para esta semana: los libros recomendados por la Librería Lecton

Las iracundas

Julián López

Un barco remonta el Paraná convertido en residencia para artistas. En la cubierta, una vieja narradora fuma frente al paisaje del litoral y escribe cartas a Frau, una antigua amante, quizá sabiendo que nunca las enviará. Entre la travesía, los encuentros con los otros residentes, los chismes, el sexo y las pequeñas miserias de la convivencia, Julián López construye una novela de movimiento constante, donde nadie parece llegar del todo a destino. El río funciona como paisaje y como fuerza que empuja a los personajes hacia una deriva cada vez más imprevisible.

Hay en Las iracundas una voz que se mueve entre la ironía, el deseo y una cierta furia, atenta tanto a las intimidades como a las formas de pertenecer: las cofradías, las modas, los códigos de un ambiente artístico. López observa con humor esa necesidad de hacerse escuchar y, al mismo tiempo, el riesgo de que la voz personal se pierda en el griterío. La novela tiene algo de aventura y algo de naufragio, pero nunca abandona la potencia de una escritura que se permite desobedecer sus propios límites.

Más que una historia sobre artistas, Las iracundas es una novela sobre lo que queda cuando un viaje empieza a desviarse. El deseo, los vínculos y las expectativas se transforman a medida que avanza la corriente, mientras esa narradora escribe hacia atrás y hacia adelante, tratando de ordenar una vida que tampoco parece dispuesta a dejarse ordenar. Una novela vital y desencajada, atravesada por el humor y la melancolía, que convierte el Paraná en una corriente literaria capaz de arrastrar aquello que parecía perdido y devolverlo, inesperadamente, a la superficie.

Bajo el encanto de Jane Austen

Gabriela Margall

Pilar tiene una librería en San Martín de los Andes y una vida tranquila hasta que reaparece Rodrigo, el hombre que amó y rechazó diez años atrás. Gabriela Margall retoma Persuasión, de Jane Austen, para contar una historia de segundas oportunidades, decisiones y amores que no terminan de desaparecer, con las montañas y los lagos del sur argentino como escenario.

Pilar y Rodrigo se amaban, pero una decisión impulsada por la madre de ella terminó separándolos. Diez años después, Pilar lleva una vida tranquila junto a su hermana, al frente de una librería en San Martín de los Andes. Hasta que llega a la ciudad el rodaje de una película y con él aparece Rodrigo, ahora convertido en un actor reconocido. El reencuentro obliga a los dos a enfrentarse con aquello que quedó pendiente y con las consecuencias de las decisiones que tomaron.

Gabriela Margall toma como punto de partida Persuasión, la última novela publicada en vida por Jane Austen, para construir una historia de amor, desencuentros y segundas oportunidades situada en el paisaje del sur argentino. Entre libros, una adaptación cinematográfica y los escenarios de San Martín de los Andes, Bajo el encanto de Jane Austen recupera algunos de los temas clásicos de Austen —el amor frente a las convenciones, las elecciones personales y la posibilidad de reparar el pasado— y los lleva a un territorio cercano y reconocible.

Mientras siga latiendo

Jennifer Hartmann

Cora Lawson y Dean Asher llevan quince años intercambiando burlas, insultos y provocaciones. Ella lo considera su archienemigo; él es, además, el prometido de su hermana. Pero todo cambia cuando ambos despiertan encadenados en el sótano de un desconocido. Obligados a colaborar para sobrevivir y escapar, los dos descubren que el secuestrador tiene un plan que va mucho más allá de mantenerlos cautivos. La situación extrema pone a prueba una relación construida durante años sobre el rechazo y la rivalidad.

Jennifer Hartmann combina en Mientras siga latiendo suspense, violencia y romance para explorar qué puede ocurrir cuando la línea entre el odio y el deseo empieza a desdibujarse. La novela juega con una dinámica de enemies to lovers llevada al extremo: dos personas que creen conocerse demasiado bien deben descubrirse de nuevo mientras enfrentan una experiencia que los marcará incluso después de recuperar la libertad. Una historia de tensión creciente, supervivencia y un vínculo que nace en el lugar menos imaginable.

La niña de las paredes

A. J. Gnuse

Elise conoce cada rincón de la casa donde vive: sabe qué tablones crujen, dónde están los huecos entre las paredes y cuáles son los lugares perfectos para esconderse. Pero hay un detalle que vuelve inquietante su presencia: sus padres murieron en un accidente antes de que ella pudiera crecer, y nadie parece saber con certeza si Elise existe realmente. Eddie, un adolescente que empieza a verla de reojo, intenta convencerse de que se trata de una imaginación, hasta que su hermano también la percibe.

A partir de ese misterio, A. J. Gnuse construye una novela que combina suspenso y elementos sobrenaturales con una historia sobre el duelo y la amistad. Mientras los hermanos intentan descubrir quién es esa niña y cómo hacer que desaparezca, una amenaza mucho más concreta se acerca a la casa. La niña de las paredes propone así mirar de otro modo aquello que nos asusta: a veces, detrás de lo que no comprendemos hay una historia de dolor que necesita ser escuchada.

Hôzuki, la librería de Mitsuko

Aki Shimazaki

Mitsuko lleva una vida deliberadamente tranquila: atiende una librería de viejo especializada en filosofía, vive con su madre y cuida de Tarô, su hijo sordomudo. Los viernes por la noche, sin embargo, trabaja como camarera en un bar de lujo, un empleo que le permite sostener su independencia y conversar con los clientes habituales. Su rutina cambia cuando una mujer elegante entra en la librería acompañada de su hija pequeña. Los niños establecen una conexión inmediata y, casi a pesar suyo, Mitsuko acepta volver a encontrarse con ellas.

A partir de ese encuentro aparentemente inocente, Aki Shimazaki construye una novela breve y sutil sobre los vínculos familiares, los secretos y las distintas formas del amor. La calma de Mitsuko empieza a resquebrajarse a medida que aquella nueva relación amenaza con revelar aspectos de su pasado que preferiría mantener a distancia. Con una escritura contenida, atenta a los detalles y a aquello que los personajes callan, Hôzuki, la librería de Mitsuko explora la fuerza de los lazos que elegimos y de aquellos que, aunque intentemos protegerlos, también pueden ponernos a prueba.

El Príncipe Valiente tiene miedo

Estelí Meza Urbieta

Al Príncipe Valiente no le interesa cazar animales feroces ni demostrar que es el más fuerte: prefiere leerles historias, recorrer la selva y detenerse a mirar todo lo que encuentra. Mientras los demás esperan que cumpla con lo que se supone que debe hacer un príncipe, él se siente pequeño y diferente. Hasta que descubre que ser valiente no significa no tener miedo, sino animarse a enfrentarlo.



Ganador del XXII Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento, este libro de Estelí Meza Urbieta juega con los personajes clásicos de los cuentos de hadas para proponer otra idea de valentía. Con sensibilidad y humor, la historia acompaña a un protagonista que no necesita convertirse en alguien distinto para encontrar su lugar: alcanza con aceptar quién es y descubrir sus propias maneras de enfrentarse a aquello que lo asusta.