El choque de Franco Colapinto que dejó a los Alpine fuera del GP de Azerbaiyán

Ya consumado el error, los dos Alpine y el McLaren de Norris quedaron en contra mano tras la imprudencia del argentino.

Bloqueada, golpe y abandono. Un triste final de competencia para el argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, error que dejó con las manos vacías al equipo Alpine y que cortó la racha de 30 carreras seguidas finalizadas para el pilarense.

Al momento de relanzarse la carrera en el 32° giro, tras el inicidente del tailandés Alex Albon (Williams), Franco perdió el control de su auto al momento de frenar en lo sucio de la curva 1, maniobra que terminó de la peor forma: choque contra su compañero Pierre Gasly y abandono de ambos en Bakú.

«No, amigo, estamos afuera. Perdón a todo el equipo. Sí, perdón. Unas disculpas muy grandes a todos. Perdón a Pierre. Muy mal. Bloqueé por completo«, expresó el piloto argentino por radio a su ingeniero, admitiendo la culpa del choque y el problema a la hora de frenar.

PIERRE, SUMAMENTE ENOJADO. La maniobra de Franco Colapinto no funcionó y el piloto argentino terminó chocando a su compañero Gasly y a Lado Norris.



🇫🇷 El piloto francés no ocultó su bronca



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«Por Dios, no puedo creerlo. Cuántos puntos perdidos», lamento por radio también el francés Gasly, que marchaba 7° y asegurando, hasta ese momento, una buena cosecha de unidades.

La imprudencia del argentino también se llevó a cuestas las chances del inglés Lando Norris (McLaren), que marchaba a la par de Gasly y que no pudo evitar el despiste sobre el radio externo del circuito. Un error caro que, conociendo el paño interno de Alpine, más concretamente a su mandamás, el italiano Flavio Briatore, traerá consecuencias…

Aunque no hay que olvidar que así es el deporte motor. Los mejores de la historia atravesaron situaciones semejantes. Nada que no se pueda reparar en el futuro cerano. Así fue la maniobra y el choque que protagonizó el argentino: