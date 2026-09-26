Elecciones en Brasil: Lula prohibió las apuestas online y desató el rechazo de los clubes de fútbol en plena campaña electoral

El presidente de Brasil prohibió las páginas de apuestas en el país, quitando uno de los mayores sponsors de los clubes de fútbol profesional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una medida provisional que prohíbe de forma inmediata la operación, oferta y publicidad de las apuestas en línea en todo el territorio nacional.

La norma impone una restricción drástica con el objetivo prioritario de frenar el vertiginoso endeudamiento de las familias. La decisión gubernamental se hizo efectiva a solo nueve días de las elecciones presidenciales, generando una fuerte sacudida política y un rechazo directo de la oposición y de las instituciones deportivas.

La disposición entró en vigencia de manera instantánea, aunque requerirá la ratificación del Congreso Nacional dentro de un plazo de 120 días para convertirse en ley definitiva. Entre sus puntos principales, el texto prohíbe la realización de nuevos depósitos en las plataformas digitales y establece el 5 de octubre como fecha límite para que los usuarios retiren la totalidad de sus fondos. Desde el Poder Ejecutivo brasileño defendieron la celeridad del decreto argumentando razones de salud pública.

Durante un acto oficial en la ciudad de San Pablo, el jefe de Estado argumentó la drasticidad de la intervención estatal comparando la adicción al juego con un problema de salud terminal que debe extirparse antes de causar mayores daños a la sociedad. En ese marco, Lula ya había manifestado su postura crítica ante la Asamblea General de la ONU, donde acusó formalmente a esta industria de convertir la adicción en ganancia financiera y destruir el tejido familiar.

El anuncio impacta de lleno en el tramo final de la campaña electoral para la primera vuelta, en la que Lula mantiene una ajustada disputa en las encuestas contra Flávio Bolsonaro. La posición tildó la medida de «populista e hipócrita», acusando al oficialismo de oportunismo político a días de los comicios. Pese a los cruces entre dirigencias, los sondeos de opinión recientes indican que un 75% de la población brasileña apoya la prohibición total de estas plataformas.

Lula prohibió las apuestas online: cuáles son los impactos de la ludopatía en Brasil

El gabinete económico respaldó el decreto aportando cifras sobre el impacto socioeconómico de la actividad. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, ratificó que no se permitirá ningún sitio, aplicación ni patrocinio legal vinculados al sector. Según las estimaciones oficiales, más de 60.000 millones de reales (aproximadamente 11.000 millones de dólares) salen anualmente de los presupuestos familiares con destino a las plataformas de apuestas.

Estudios adicionales presentados por organismos técnicos refuerzan la preocupación del Gobierno. La Confederación Nacional del Comercio reveló que ocho de cada diez familias en Brasil enfrentan situaciones de endeudamiento.

Investigaciones del Instituto de Estudios para Políticas de Salud calcularon que el impacto de la ludopatía en la salud mental cuesta a la sociedad brasileña unos 38.800 millones de reales al año. Por su parte, el Banco Central estimó que los ciudadanos gastan mensualmente cerca de 30.000 millones de reales en este tipo de juegos.

La preocupación en el fútbol y el rechazo de los clubes profesionales

La decisión provocó un estado de alarma inmediato en el ámbito deportivo, donde las empresas de juego constituyen la principal fuente de ingresos y patrocinan a más de la mitad de los clubes de primera división.

Para entender la importancia que tiene los sponsors de este estilo, analistas del fútbol brasilero estimaron que 188 millones de dólares son destinados de casas de apuestas para clubes de fútbol. Se calcula que el 71,7% de esos ingresos están concentrados en cinco clubes:

Flamengo:52,6 millones anuales

Corinthians: 29,4 millones

San Pablo: 22 millones

Palmeiras: 19,6 millones

Santos: 13,7 millones

Betano, Supervet, H2bet, Vaidebet o Sportingbet son los principales sponsors del fútbol brasileño.

Desde la dirigencia de instituciones como el Flamengo criticaron que se altere el marco regulatorio después de haber asumido compromisos contractuales a largo plazo. Asimismo, la Confederación Brasileña de Fútbol percibe unos 14 millones de dólares anuales por derechos de denominación, lo que llevó al ministerio de Hacienda a ofrecer instancias de diálogo para evaluar el impacto económico.

En paralelo a la medida provisional, el Gobierno impulsó un proyecto de ley liderado por el ministerio de Justicia para tipificar severamente los delitos vinculados a las apuestas. La iniciativa contempla penas de cuatro a seis años de cárcel y multas para quienes exploten u operen los sistemas no autorizados. Además, fijará de dos a cuatro años de prisión para quienes promuevan, patrocinen o realicen campañas publicitarias destinadas a captar apostadores.

Con información de TycSports y LN.