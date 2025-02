Franco Colapinto se sinceró y habló sobre la chance de ser piloto titular en Alpine: «Hay que creer»

El piloto argentino, Franco Colapinto, brindó una entrevista en la gala F175 en Londres donde habló de sobre su presente como piloto reserva, sus expectativas para el futuro y confesó cuál será su rol como piloto de reserva en Alpine.

Durante la charla para el programa Telenoche de Canal 13, en Londres, Colapinto habló sobre la presión que experimentó desde joven para intentar cumplir el objetivo de llegar a lo máximo en el automovilismo.

«No sabía si iba a correr la carrera siguiente porque no tenía presupuesto. Si no obtenía resultados, otro piloto con dinero subía al auto. No podía romper el auto porque no tenía para pagarlo. Crecí con esa presión y hoy esa presión no está. Estoy contratado por un equipo de Fórmula 1″, detalló.

🎙️| LA ENTREVISTA DE TELENOCHE CON FRANCO COLAPINTO



Habla de:

– Sus inicios en la F1

– Su llegada a Alpine

– Los rumores de su relación

– Miami 👀



pic.twitter.com/FIgZpE4ZBC — Leclerc Sabalero (@leclercsabalero) February 18, 2025

Luego destacó su vínculo con el productor Bizarrap, quien lo apoyó en su camino a la F1 cuando todavía era corredor de la Fórmula 2. «Es un amigo para mí. Es el uno en lo que hace y para mí es un placer que me haya dado una mano para llegar hasta donde llegué. Fue uno de los artífices de haber llegado a la Fórmula 1 y es una gran parte de todo esto. Siempre se lo agradezco.»

Al mismo tiempo, habló sobre las posibilidades de correr durante la campaña que se pondrá en marcha el fin de semana del 14 al 16 de marzo en el circuito de Melbourne Park en el Gran Premio de Australia.

“Hay que creer. Trabajo día a día para estar en lo más alto y ser mejor piloto”, aseguró y al ser consultado por su posible debut en el Gran Premio de Miami por los rumores de Jack Doohan uno de los pilotos titulares del equipo francés que tendría un contrato por las primeras cinco carreras del año, Colapinto fue cauto.

«Yo estoy apoyando al equipo y no soy piloto todavía. No sé cuándo lo seré en el futuro, pero mi trabajo es trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos. Es el objetivo de este año y vamos a intentar hacer eso», expresó.