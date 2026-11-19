San Antonio y Las Grutas se conectan a pie: abrieron las inscripciones para una caminata costera
La propuesta deportiva invita a recorrer el paisaje que conecta ambas localidades del Golfo San Matías. La inscripción estará abierta hasta el 2 de diciembre y tendrá capacidad limitada.
Una caminata para recorrer el paisaje costero del Golfo San Matías y conectar San Antonio Oeste con Las Grutas volverá a convocar a vecinos y visitantes. El Municipio de San Antonio abrió las inscripciones para una nueva edición de esta actividad, que combina ejercicio físico, recreación y contacto con la naturaleza.
La iniciativa es organizada por la Dirección de Deportes municipal y propone realizar un recorrido por el entorno natural que une ambas localidades, con vistas panorámicas del paisaje costero.
Una convocatoria con cupo máximo
Uno de los datos centrales de esta convocatoria es que tendrá un cupo máximo de 150 participantes. Quienes quieran sumarse podrán inscribirse hasta el miércoles 2 de diciembre, aunque se recomienda realizar el trámite con anticipación debido a la capacidad limitada.
La caminata forma parte de las propuestas recreativas y deportivas que buscan aprovechar los atractivos naturales del ejido de San Antonio, que comprende tres destinos con características propias: San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto del Este.
Cómo inscribirse para la caminata entre San Antonio Oeste y Las Grutas
Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y realizar su inscripción comunicándose con el municipio.
La organización todavía no precisó públicamente el horario de salida, el punto de encuentro ni los detalles del recorrido, por lo que esos datos deberán consultarse con los responsables de la actividad.
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