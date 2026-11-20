Fernando Cabrera construyó una obra en la que la poesía y la música mantienen un diálogo permanente.

Hay canciones que parecen decirlo todo con palabras simples, pocas. Que hablan del tiempo, de la memoria o de la vida cotidiana sin necesidad de grandes artificios. Fernando Cabrera conoce bien ese territorio. Desde hace décadas, el músico uruguayo construye una obra en la que la guitarra, la voz y la poesía mantienen un diálogo permanente. Sin embargo, cuando habla de ese oficio, no tiene fórmulas sino que persigue uno de sus mayores desafíos: alcanzar la profundidad a través de la sencillez.

“Con palabras sencillas, decir cosas hondas, no te imaginás lo difícil que es. Para mí es el desafío más grande y creo que pocas veces lo he alcanzado”, confiesa en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Cabrera llegará a Centenario el domingo 22 de noviembre para compartir escenario con Hugo Fattoruso, otro nombre fundamental de la música uruguaya. Juntos presentan un espectáculo que quedó registrado en el disco Teatro Solís, Montevideo en vivo, grabado en 2025.

La conversación con Cabrera va más allá del concierto. Habla de sus primeros encuentros con la guitarra, de los músicos que marcaron su formación, del misterio de las palabras y de una tradición musical que atraviesa generaciones y fronteras.

Dos músicos, una tercera identidad

La reunión con Fattoruso no consiste en alternar canciones de uno y otro. Ambos permanecen en el escenario durante todo el espectáculo e intervienen en las composiciones de su compañero. “Somos músicos diferentes. Me parece que también tenemos un diferente enfoque del género canción”, explica Cabrera.

Fattoruso, reconocido por su trayectoria en el jazz y la música instrumental, aporta piano y voz. Cabrera suma guitarra y voz. Pero lo verdaderamente interesante, según cuenta, aparece cuando esas diferencias comienzan a dialogar.

Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso unen sus universos musicales en un espectáculo que presentarán este domingo en Centenario.

“Como los dos trabajamos todo el tiempo con las canciones del otro, estamos en el escenario de principio a fin. Hemos elaborado una cantidad de arreglos para cada canción”, señala. El resultado, asegura, es algo distinto de lo que cualquiera de ellos haría por separado. “Es como si fuera un tercer músico que se presenta”, resume.

La gira los trae a una región que Cabrera conoce poco, pero que despierta su curiosidad. Dice que le gustan las extensiones, el aislamiento y el clima de la Patagonia, y que siempre regresa con entusiasmo.

La música se aprende escuchando

Su relación con la música comenzó a los seis años, cuando sus padres lo enviaron a estudiar guitarra con una profesora del barrio. Después llegaron algunas experiencias en conservatorios y con otros docentes, aunque Cabrera considera que buena parte de su formación ocurrió fuera de las aulas.

“Un poquito de academia y un poco también de intuición”, sintetiza. Para él, aprender música exige algo más que dominar un instrumento. Significa escuchar atentamente, observar y tratar de comprender cómo están construidas las canciones. “Estudiar no implica que uno vaya a una clase o a una academia. Estudiar es algo que uno tiene que incorporar y aplicar todo el tiempo”, sostiene.

Ese aprendizaje puede aparecer en un disco, en la radio o incluso al caminar por una plaza donde suena una canción. Uno de los nombres que encontró tempranamente en ese recorrido fue Eduardo Mateo, figura decisiva de la música popular uruguaya.

A comienzos de los años 70, cuando Cabrera era adolescente, los músicos mayores que frecuentaba ya hablaban de Mateo con admiración. Sin embargo, conseguir sus grabaciones o verlo actuar no era sencillo. “Yo ya desde ese entonces tenía en mi horizonte el nombre Mateo”, recuerda. Cuando finalmente pudo escuchar Mateo solo bien se lame, comprendió las razones de aquella veneración. Años después tuvo la oportunidad de conocerlo y trabajar brevemente con él.

Para explicar la dimensión de su influencia, Cabrera establece una comparación con los Beatles. Considera que sus canciones son una especie de manual para comprender melodías, armonías, ritmos y arreglos, independientemente del género musical que se practique. “Con Eduardo Mateo me parece que pasa un poco lo mismo. Las enseñanzas que él te puede dejar, no importa a qué te dediques, las podés aplicar igual”, reflexiona.

El misterio de las palabras

A los 14 años, después de pasar buena parte de su infancia tocando y cantando canciones ajenas, Cabrera se preguntó por qué no intentar escribir una propia. No recuerda demasiado aquella primera composición, que imagina sencilla e ingenua, pero sí conserva la sensación de haber descubierto un camino. “Me di cuenta de que podía intentar hacer ese ejercicio y encontré también ahí un futuro”, cuenta.

Pronto entendió que una canción requería prestar tanta atención a las palabras como a la música. Por eso comenzó a leer literatura y a estudiar a compositores capaces de destacarse en ambos terrenos. Entre sus referencias menciona a Atahualpa Yupanqui, Chico Buarque y numerosos cantautores uruguayos.

Desde sus comienzos, Cabrera encontró en la guitarra un espacio de exploración y aprendizaje constante.

La conversación llega entonces a El tiempo está después, una de sus composiciones más conocidas, que también forma parte del repertorio de Liliana Herrero. ¿Cómo se consigue expresar una experiencia profunda con palabras cotidianas? Cabrera reconoce que ese es uno de los grandes desafíos de su oficio. Admira especialmente a autores como Rubén Lena, Dino y José Carbajal, el Sabalero, capaces de conmover con historias y expresiones sencillas. “Te tocan el corazón, te tocan el alma de una manera que te dejan temblando”, dice.

Pero también reivindica otra dimensión de la poesía: aquella que no siempre necesita un significado preciso. “A veces hay juegos de palabras que por ahí no se sabe bien qué significan, pero que tampoco están mal. También la poesía se nutre de la musicalidad del verso”, explica.

Incluso admite que algunas frases de sus propias canciones conservan para él cierto misterio. No siempre comprende completamente su significado, pero decide mantenerlas porque encuentra en ellas una sonoridad poética. Es una forma de entender la creación que deja espacio para la interpretación de quien escucha.

La murga y los puentes con la Patagonia

La música uruguaya tiene una presencia particular en el norte de la Patagonia. Desde hace años, distintas localidades cuentan con agrupaciones murgueras que adoptaron elementos de la tradición oriental. Cabrera no se aventura a explicar específicamente cómo llegó esa influencia a la región, pero identifica algunas de las razones que hacen tan atractiva a la murga uruguaya.

La primera es el canto coral, con sus arreglos de voces y armonías. La segunda, su riqueza rítmica, construida a partir del bombo, el redoblante y los platillos. La tercera es el contenido de sus letras. La murga uruguaya, recuerda, tiene una tradición de más de cien años vinculada con el comentario social, la política y los acontecimientos cotidianos. “Todo entra en los repertorios de la murga”, explica.

Pero hay otro aspecto que considera fundamental: su origen popular y la transmisión de conocimientos entre generaciones. “Es gente que se junta en la esquina y forma una murga. Hay toda una sabiduría musical que se transmite de generación en generación y cuyo origen es estrictamente popular”, destaca.

El legado de Rubén Rada

Hacia el final de la charla, es inevitable traer a Rubén Rada al presente. Cabrera habla de la profunda conmoción que le produjo su muerte. Cuenta que durante los primeros días siguió por televisión las ceremonias de despedida, todavía con una sensación de incredulidad.

Explica que la vitalidad de Rada y su presencia entre los músicos eran tan grandes que resultaba difícil aceptar la ausencia. Destaca su generosidad, su afecto y el acompañamiento que brindó a otros artistas. Ahora, sostiene, queda una obra inmensa que merece seguir siendo escuchada y estudiada. “Lo que resta es simplemente honrarlo, estudiarlo, tenerlo presente y aprender de toda esa inmensa obra”, expresa. Para Cabrera, el legado de Rada no pertenece exclusivamente a Uruguay ni a la Argentina. “Es un patrimonio que tenemos todos, la humanidad”, afirma.

La música vuelve así al punto de partida de la conversación: una forma de aprendizaje, de encuentro y de transmisión cultural que no tiene fronteras. El domingo, esa historia compartida tendrá una nueva expresión sobre el escenario de Centenario, cuando Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso vuelvan a encontrarse para hacer de dos universos musicales una tercera voz.

Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso se presentarán el domingo 22 de noviembre, a las 21, en Casino Magic Centenario, ubicado en Ruta 7 y Gares. Las entradas se consiguen a través de TuEntrada.com y en las boleterías de Casino Magic de Centenario y Neuquén.