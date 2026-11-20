Un equipo del Conicet evaluará el impacto de la pesca de langostino sobre aves y mamíferos marinos en aguas de Chubut. (Gentileza).

¿Qué impacto genera la pesca de langostino en los ecosistemas marinos de Chubut? ¿Cómo afecta a otras especies? Un equipo de investigadores del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR) evalúa esos efectos. Sus resultados aportarán información clave para las auditorías de la certificación internacional MSC, obtenida en 2025 por la pesquería que opera desde Rawson.

La investigación que coordina Silvana Dans analiza la interacción de la flota tangonera con aves marinas, lobos marinos de un pelo y otras especies. La referente indicó que podrán el foco en la mortalidad no observada, los efectos indirectos en las redes tróficas y el impacto de los residuos pesqueros en zonas de nidificación.

Pesca de langostinos en Chubut: qué es la certificación internacional MSC

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Dans explicó que la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) es un mecanismo internacional que acredita prácticas de pesca sustentable y funciona como un incentivo para las pesquerías. En este caso, comprende a la flota de arrastre que opera desde el puerto de Rawson, en Chubut, dedicada a la captura de langostino.

Para otorgar y mantener este sello, el organismo revisa más de 30 principios agrupados en tres ejes: el manejo de la especie objetivo, los efectos sobre el resto del ecosistema y el hábitat (como el fondo marino), más el esquema de gobernanza y gestión. Cada principio recibe un puntaje y los que no alcanzan el nivel máximo pasan a ser aspectos a mejorar en un ciclo de cinco años.

La certificación responde a exigencias de los mercados internacionales de exportación, donde los compradores suelen pedir acreditaciones de sostenibilidad. La pesquería obtuvo el sello en 2025 tras seis años de evaluación previa a cargo de CeDePesca, con apoyo de investigadores del CONICET y de la universidad.

Dans señaló que, a partir de allí, el sector requirió el asesoramiento de CESIMAR para revisar los principios que no alcanzaron el puntaje máximo y dar respuesta a las exigencias sobre especies protegidas o amenazadas.

Evaluarán el impacto de la pesquería de langostino sobre aves y mamíferos marinos. (Gentileza).

Cuatro etapas para estudiar el impacto de la pesca de langostino: qué se hizo

Precisó que el plan se diseñó con una proyección de cuatro años. Abarca cuatro etapas en este primer año, con una primera entrega de resultados prevista para marzo de 2027 frente a la auditoría de marzo o abril.

La primera instancia ya se completó: consistió en capacitar a observadores a bordo (estudiantes de biología, personal provincial y contratados) y ajustar las planillas de registro para unificar criterios. El objetivo es relevar comportamientos específicos, como saber si las aves o los lobos marinos «están ahí porque pasaron o realmente están comiendo de la red o del descarte».

Se trata de una tarea exigente y fundamental. «En general el trabajo de los observadores a bordo es bastante ajetreado porque tienen que tomar mucha información. En eso también tiene que ver esta capacitación y esta mejora en los protocolos de observación a bordo, que se tome la información y que sea factible de tomar», comentó.

En la segunda etapa se realizarán estudios de abundancia mediante fotografías aéreas y drones en el norte y centro de Chubut, incluidas las islas del norte del Golfo San Jorge. Dans indicó que se comenzaron a relevar las colonias de cormoranes imperiales en época de nidificación. El censo de lobos marinos de un pelo se hará en enero, en su temporada reproductiva en tierra.

Entre las tareas pendientes, la coordinadora mencionó el relevamiento de residuos pesqueros en zonas de nidificación de aves para evaluar posibles daños en su salud o supervivencia.

También resta elaborar el modelo trófico, que integrará datos para simular cómo los cambios en la pesca de langostinos o en la captura incidental, como peces y tiburones, repercuten en el resto de la red alimentaria. «Estos modelos sirven para poder simular si se reduce la cantidad de una especie y qué pasa con el resto de las especies», explicó.

Dans sostuvo que una limitación habitual es la falta de series históricas previas para comparar los nuevos censos y saber si las poblaciones crecen, se mantienen estables o disminuyen. «Lo primero que se necesita son datos para poder ver en qué situación está esta pesquería. Y muchas veces el primer limitante es que no hay datos disponibles, ni de la pesquería ni del ecosistema», afirmó. Así, el trabajo continuará en los próximos años en sintonía con las auditorías anuales del sello MSC.

Nidos de cormoranes. (Gentileza).

Pesca de langostinos en Chubut: por qué es importante estudiar su impacto

Según la especialista, la pesca de langostinos se desarrolla en Chubut desde la década de 1980. En los años 90 se incorporaron los tangones para reducir la captura incidental de merluza. Pese a la medida, la actividad continúa interfiriendo sobre otras especies.

Dans aseguró que medir y cuantificar esos efectos permite saber qué ocurre más allá del enmalle o ahogamiento directo en las redes: «No hay ninguna intención de pescar ni aves, ni mamíferos, ni tiburones. Es algo que ocurre porque las especies están en el mismo lugar en el momento que se está pescando».

La referente remarcó que el foco en los efectos indirectos y en la mortalidad no observada ayuda a detectar golpes o lesiones en aves durante las maniobras, el impacto de residuos en áreas reproductivas y los cambios en las cadenas tróficas por la extracción de langostino y fauna acompañante.

«El objetivo es que, en estas poblaciones que fueron detectadas como especies de aves y mamíferos protegidas o en algún grado de amenaza, haya evidencia de que esta pesquería no ocasiona que declinen a través de sus efectos indirectos», subrayó.

La investigadora destacó el valor de los certificados internacionales mara mantener el equilibrio entre la matriz productiva y el cuidado del medioambiente. «Actúan como un incentivo porque son las propias empresas las que están interesadas en tener y conservar este certificado», afirmó Dans.

Dans resaltó, además, la conformación de un equipo interdisciplinario con investigadores, becarios y personal de apoyo. «Esta visión ecosistémica necesita integrar muchas líneas de investigación para poder contestar (a los requerimientos de la certificación MSC). Para nosotros, como científicos, es un lindo desafío», enfatizó.